Son dakika: Semih Kılıçsoy resmen Cagliari'de!

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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Semih Kılıçsoy’un 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Cagliari Calcio ile anlaşmaya varılmıştır. Semih Kılıçsoy’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.

PERFORMANSI: 87 MAÇTA 25 GOLLÜK KATKI

20 yaşındaki genç forvet, alt yapısından yetiştiği Beşiktaş'ta 87 maça çıkarken 16 gol - 9 asist üreterek toplamda 25 gole doğrudan katkı sağlamıştı.

MALİ DETAYLAR

Beşiktaş açıklamasında transfere ilişkin mali detaylara yer vermezken; medyada Cagliari'nin siyah-beyazlılara 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyeceği, satın alma opsiyonunun 12 milyon euro olduğu ve satın alma opsiyonunun kullanılması halinde 2 milyon euroluk bonusların da anlaşmaya dahil olacağı belirtiliyor.

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