Son Dakika | Semih Kaya, Yeni Malatyaspor'a transfer oluyor!

Sparta Prag ile sözleşmesi sona eren Semih Kaya, Yeni Malatyaspor ile yaptığı transfer görüşmelerinde son aşamaya yaklaştı.

İsmi bir süredir eski takımı Galatasaray ile de anılan 29 yaşındaki stoperin kısa süre içinde Yeni Malatyaspor ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Galatasaray alt yapısında yetişen Semih Kaya, 2017'de 2 milyon Euro karşılığında Sparta Prag'a transfer olmuştu. Semih, bir yıl sonra kiralık olarak Galatasaray'da bir sezon forma giymişti.

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