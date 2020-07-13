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Futbol
Haber Giriş: 13.07.2020 - 16:44,Son Güncelleme:

Son Dakika | Semih Kaya resmen açıklandı! Galatasaray'a mı?

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Son Dakika | Semih Kaya resmen açıklandı! Galatasaray'a mı?
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Sparta Pag Kulübü, sözleşmesi sona eren Semih Kaya'nın takımdan ayrıldığını resmen açıkladı.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Semih Kaya'nın Sparta Prag ile olan sözleşmesi sona erdi. Çekya Kulübü, Semih Kaya ile yolların ayrıldığını bildirirken oyuncuya bugüne yaptığı katkılar nedeniyle teşekkürlerini iletti. 

Semih Kaya  3 yıl önce, 2 milyon Euro karşılığında Sparta Prag’a transfer olmuş, daha sonra tekrar Galatasaray’a kiralanmıştı. Devre arasında da yuvaya dönmek üzereyken son dakikaya kadar haber beklemiş, ancak transfer bir türlü gerçekleşmemişti. 

2018-2019'DA KİRALANMIŞTI

2017 yılında 2 milyon euro bonservis bedeliyle Sparta Prag'a transfer olan Semih Kaya, 2018-19 sezonu devre arasında Galatasaray'da kiralık olarak mücadele vermişti..

ADRES YENİDEN GALATASARAY OLABİLİR

Semih Kaya, altyapısından yetiştiği Galatasaray ile 4 lig, 3 Türkiye Kupası ve 5 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Oyuncunun ismi yeni sezon için yeniden Galatasaray ile anılıyor. Yeni yabancı sınırının ardından Türk oyunculara ihtiyaç duyan sarı kırmızılılarda savunma için adaylardan biri de hiç kuşkusuz Semih Kaya olacak.

 

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