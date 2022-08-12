Son Dakika: Semih Kaya futbolu bıraktı! Galatasaray'dan mesaj...

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Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Semih Kaya, profesyonel kariyerini noktaladığını açıkladı.

Kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan 31 yaşındaki oyuncu, aktif futbol hayatını sonlandırdığını duyurdu.

SEMİH KAYA'NIN VEDA MESAJI

Merhaba, bugün hayatımın en büyük kararlarından birini sizlere açıklamak için karşınızdayım. 20 senelik tutkuma, profesyonel futbolculuk kariyerime veda etme kararı aldım. Hayatın başka yönlerinde de kendimi denemek, yeni şeyler keşfedebilmek için futbolculuk kariyerime profesyonel olarak başladığım yerde, Galatasaray'da noktalıyorum. Yenikent'te doğdum, Galatasaray'da büyüdüm. Kupalar kazandım, Avrupa'da futbol oynadım, ödüller aldım... Yani kısacası hayatımdaki en önemli şeyleri futbolla başardım. 15 yaşındayken Florya'ya ilk adım atışımı ve daha 16 yaşındayken Ali Sami Yen tribünlerinde adımı duyduğum zamanı hatırlamak bana her zaman güç verecek.

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Uzun yıllar Milli Takım forması giymiş olmaktan gurur duyacağım. Hayatımda hiçbir zaman isteyerek ve bilerek hiçbir rakibime zarar vermedim. Vücudumun her yerinde iz bırakacak kadar mücadele ettiğim için çok huzurluyum.

Bu yolculukta benim için büyük fedakarlıklar yapan aileme, desteğini her zaman arkamda hissettiğim ve beni her koşulda seven canım eşime, bir aile olarak gördüğüm menajerime, aynı forma için ter döktüğüm takım arkadaşlarıma, dostlarıma, hocalarıma, kulüp başkanlarına, kulüp yöneticilerine, kulüp çalışanlarına ve en önemlisi tüm futbolseverlere binlerce kez teşekkürler. Hakkınızı helal edin, hoşça kalın.

GALATASARAY'DAN MESAJ

Galatasaray, futbolu bırakan Semih Kaya için bir paylaşım yaptı.

SEMİH KAYA'NIN KARİYERİ

2006 yılında Altay altyapısından Galatasaray altyapısına transfer olan Semih Kaya, 2009 yılında Sarı-kırmızılı kulüple profesyonel sözleşme imzaladı. 2009/2010 sezonunu Gaziantepspor'da, 2010/2011 sezonunu Kartalspor'da kiralık geçiren Semih, 2011'den 2017'ye kadar Sarı-kırmızılı formayı giydi.

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2017 yazında 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Sparta Prag'a transfer olan milli futbolcu, 2019/20 sezonunun devre arasında kiralık olarak Galatasaray'a transfer oldu. 2020/21 sezonunun başında Yeni Malatyaspor'a imza atan Semih Kaya, geride kalan sezonun devre arasında Galatasaray'a imza attı.

Kariyerinde toplam 320 maça çıkan Semih Kaya, 8 gol atıp 6 asist yaptı. Galatasaray'da 5 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası, 4 TFF Süper Kupa zaferleri yaşayan Semih Kaya, Sparta Prag ile de Çekya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

31 yaşında futbola veda eden Semih Kaya, A Milli Takım formasını da 23 kez giydi.