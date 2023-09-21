Son Dakika: Selçuk Şahin'den A Milli Takım iddialarına yanıt!

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Son olarak RAMS Başakşehir'de dönemin teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun yardımcı antrenörlüğünü üstlenen Selçuk Şahin, A Milli Takım'da görev alacağı yönündeki iddialara ilişkin konuştu.

A Milli Takım'da Vincenzo Montella'nın ekibinde yer alması beklenen iki Türk yardımcı antrenörden biri olacağı konuşulan Selçuk Şahin, kendisine henüz teklif gelmediğini ve şimdilik haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Spor Arena'ya yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından henüz kendisine ulaşan olmadığının altını çizen Şahin, "Şu an öyle bir durum yok. Beni arayan, görüştüğüm kimse olmadı" dedi.

EKİBİNDE İKİ TÜRK YARDIMCI OLMASI BEKLENİYOR

A Milli Takım'ın başına geçmesi planlanan Montella'nın iki Türk yardımcıyla çalışması bekleniyor. İstanbul'da yapılacak görüşmelerin ardından bu iki ismin netleşmesi bekleniyor.

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