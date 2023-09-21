×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Son Dakika: Selçuk Şahin'den A Milli Takım iddialarına yanıt!

Güncelleme Tarihi:

#Selçuk Şahin#Milli Takım#Montella
Son Dakika: Selçuk Şahinden A Milli Takım iddialarına yanıt
Muhammet Duman
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2023 14:58

A Milli Takım'da Vincenzo Montella'nın ekibinde yer alacağı iddia edilen Selçuk Şahin, Spor Arena'ya konuştu. Şahin, "Şu an öyle bir durum yok. Beni arayan, görüştüğüm kimse olmadı" dedi.

Haberin Devamı

Son olarak RAMS Başakşehir'de dönemin teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun yardımcı antrenörlüğünü üstlenen Selçuk Şahin, A Milli Takım'da görev alacağı yönündeki iddialara ilişkin konuştu.

A Milli Takım'da Vincenzo Montella'nın ekibinde yer alması beklenen iki Türk yardımcı antrenörden biri olacağı konuşulan Selçuk Şahin, kendisine henüz teklif gelmediğini ve şimdilik haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Spor Arena'ya yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından henüz kendisine ulaşan olmadığının altını çizen Şahin, "Şu an öyle bir durum yok. Beni arayan, görüştüğüm kimse olmadı" dedi.

EKİBİNDE İKİ TÜRK YARDIMCI OLMASI BEKLENİYOR

A Milli Takım'ın başına geçmesi planlanan Montella'nın iki Türk yardımcıyla çalışması bekleniyor. İstanbul'da yapılacak görüşmelerin ardından bu iki ismin netleşmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Selçuk Şahin#Milli Takım#Montella

BAKMADAN GEÇME!