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Son Dakika: Selçuk Şahin görevi bıraktı, Emre Belözoğlu'na veda etti

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#Emre Belözoğlu#Selçuk Şahin#Başakşehir
Son Dakika: Selçuk Şahin görevi bıraktı, Emre Belözoğluna veda etti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2023 17:08

Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun yardımcılığını yapan Selçuk Şahin, kulübe ve ekip arkadaşlarına veda etti.

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Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun yardımcılığını yapan Selçuk Şahin, kulübe ve ekip arkadaşlarına veda etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yaşan Şahin, "Futbolu biraktiktan sonra 3 yil suresince beraber calismaktan ve mucadele etmekten cok keyif aldigim Emre Belozoglu ve ekibinden kendi kariyer planlarim ve hedeflerim dogrultusunda ayrıldım. 20 yıllık dostum ve 3 yıldır hocam olan Emre Belözoğlu ve ekibine başarılar diliyorum. 2 yıldır çok özel anlar yaşadığım ve başarılar yakaladığımız Başakşehir kulübüne, değerli başkanımız Göksel Gümüşdağ'a ve yönetici abilerime teşekkür ediyorum. Yeni bir meydan okumada görüşmek üzere." şeklinde konuştu.

Şahin, bundan sonraki süreçte teknik direktör olarak kariyerine devam edecek.

Son Dakika: Selçuk Şahin görevi bıraktı, Emre Belözoğluna veda etti

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#Emre Belözoğlu#Selçuk Şahin#Başakşehir

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