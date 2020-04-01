Son Dakika | Selçuk İnan'dan corona virüsü fedakarlığı!

Galatasaray Kaptanı Selçuk İnan, corona virüsü salgı kapsamında sarı kırmızılı kulüp için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan deneyimli oyuncu ayrıca takım arkadaşlarının da aynı görüşte olduğuna inandığını ifade etti.

Selçuk İnan'ın söz konusu paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Bu sürecin neden olduğu sıkıntılar, kulüpleri ve bütün futbol paydaşlarını önemli ölçüde etkiledi. Geçmişte olduğu gibi, kaptanlığını yapmaktan onur duyduğum Türkiye'nin en büyük camiası olan Galatasaray'ımız için bugün de her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım. Futbolcu kardeşlerimin de bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğinden kuşkum yok. Başkanımız ve Yönetim Kurulumuzun takdir edeceği her türlü fedakarlık ve feragati yapmaya hazır olduğumu kamuoyunun ve büyük Galatasaray taraftarının bilgisine sunmak istiyorum. Biz üzüntülerde ve sıkıntılarda ortaklaşabilen bir milletiz. Bu salgını da hep birlikte mücadele ederek, dayanışma ruhuyla yeneceğiz. Bu vesileyle, salgın nedeniyle hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalan acılı ailelerine sabır diliyorum. Tedavisi devam eden bütün yurttaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Evde kalın, sağlıklı kalın"





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