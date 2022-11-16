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Son Dakika: Selçuk İnan Süper Lig'de teknik direktör oluyor! Kasımpaşa teklifi yaptı...

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#Selçuk İnan#Transfer#Kasımpaşa
Son Dakika: Selçuk İnan Süper Ligde teknik direktör oluyor Kasımpaşa teklifi yaptı...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2022 15:28

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktörlük görevi için Selçuk İnan'a teklif yaptı. 37 yaşındaki genç çalıştırıcının, İstanbul temsilcisinden gelen teklife sıcak baktığı ortaya çıktı.

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Katar'da düzenlenecek FIFA 2022 Dünya Kupası öncesinde teknik direktör Şenol Can ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Kasımpaşa, teknik adamlık kariyerine adım atmaya hazırlanan Selçuk İnan ile görüşüyor.

Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktör Fatih Terim'in yardımcısı olarak bir süre Galatasaray'da görev alan Selçuk İnan, Kasımpaşa'dan gelen teklife sıcak bakıyor. İstanbul temsilcisi ile Selçuk İnan arasında anlaşmaya varılması halinde 37 yaşındaki genç çalıştırıcı, Dünya Kupası arasının ardından takımın başına geçecek.

İLK TECRÜBESİ SÜPER LİG OLACAK

Galatasaray'da yaklaşık 1,5 yıl yardımcı antrenörlük görevi üstlenen ve bir süredir teknik direktörlük için hazırlıklarını sürdüren Selçuk İnan, Kasımpaşa ile sözleşme imzalası durumunda ilk teknik adamlık macerasını Süper Lig'de yaşamış olacak.

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KASIMPAŞA, GALATASARAY'DAYKEN TEKLİF YAPMIŞTI

Kasımpaşa, Selçuk İnan'a Galatasaray'da yardımcı antrenörlük yaparken teklifte bulunmuş ancak 37 yaşındaki çalıştırıcı, Fatih Terim'i yarı yolda bırakmamak adına bu teklifi geri çevirmişti.

EKİBİ HAZIR, YABANCI HOCA DA VAR

Geçtiğimiz günlerde bir verdiği bir röportajda ekibinin hazır olduğunu ifade eden Selçuk İnan, "Eski takım arkadaşlarımdan bir ekip oluşturmadım. Daha tecrübeli, bir araya gelmesi kolay olmayan bir ekip oldu. Güzel bir ekip olduk. Pro lisansı bekliyoruz. Ekipte isim vermeyeyim ancak yabancı bir hoca da var" demişti.

 

 

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#Selçuk İnan#Transfer#Kasımpaşa

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