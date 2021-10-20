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Son Dakika: Seks videosu şantajı davası başladı! Benzema gelmedi, Valbuena öfkelendi

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Son Dakika: Seks videosu şantajı davası başladı Benzema gelmedi, Valbuena öfkelendi

Fransız futbolcu Benzema, Valbuena'ya seks videosu ile şantaj yaptığı iddiasıyla yargılanıyor. İlk duruşmaya katılmayan Benzema hakkında 5 yıla kadar hapis ve 70 bin euro para cezası istendi. Valbuena ise davayla ilgili soruları yanıtlarken vatandaşına tepkiliydi.

Valbuenaya seks videosu şantajı davası başladı Benzema duruşmaya gelmediValbuenaya seks videosu şantajı davası başladı Benzema duruşmaya gelmedi
Valbuenaya seks videosu şantajı davası başladı Benzema duruşmaya gelmedi

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Real Madrid'in Fransız yıldızı Karim Benzema'nın, geçmişte milli takımda birlikte görev yaptığı takım arkadaşı Mathieu Valbuena'ya seks videosuyla şantaj yapılmasında rolü olduğu iddiasıyla yargılandığı dava Paris'te başladı.

Versailles Ceza Mahkemesi'nde Benzema'nın dışında dört kişi daha yargılandığı davada Fransız futbolcu için 5 yıla kadar hapis ve 70 bin euro para cezası istendi.

BENZEMA'YA ÖFKELİ

Benzema ilk duruşmaya katılmazken Valbuena davada hazır bulundu. Olympiakos yönetiminden izin alıp mahkemeye iştirak eden Valbuena, basın mensuplarının sorularına "6 yıldır bu dava devam ediyor. Herkes burada fakat Karim Benzema yok. Yazık ki 6 yıldır bekliyoruz. Ne olursa olsun peşini bırakmayacağız" yanıtını verdi.

"İLK UYARI CİSSE'DEN GELDİ"

Valbuena, mahkemede şantaj süreci hakkında, "Bu video ile ilgili bana ilk uyarı Djibril Cissé'den geldi. Video çıkmasın diye para vermeyi hiç düşünmedim. Tehlikede olduğumu hissettim ve şikayette bulundum. Bu videonun ortaya çıkmasıyla Fransız milli takımında işlerin zor olacağını biliyordum." şeklinde konuştu.

Seks videosu iddiaları sonrası Benzema ve Valbuena, Fransa milli takımından uzaklaştırılmış, Benzema, Fransa Milli Takımı formasını yeniden giymeye başlamıştı.

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150 bin euro istediğini polise bildirmişti

2015 yılında Mathieu Valbuena, bir şantajcının arayıp kendisiyle ilgili gizli çekilen videoyu yayınlamakla tehdit ettiğini ve şantajcının 150 bin euro istediğini polise bildirmişti. Benzema şantaj girişiminde yer aldığı gerekçesiyle göz altına alınmış ve serbest bırakılmıştı.

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