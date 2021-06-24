Son Dakika: Seçim sonrası Fenerbahçe'den Boateng bombası! Bild de duyurdu... Transfer Haberleri

Fenerbahçe yönetimi, seçim sonrasında transfer bombalarını patlatmayı hedefliyor...

İlk etapta teknik direktörü açıklayacak olan Sarı-Lacivertliler'de başkan Ali Koç, sonrasında ise 5 oyuncu ile anlaşma sağlanacağını söylemişti. Yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda Kanarya'nın, Alman devi Bayern Münih'in formasını 10 yıldır giyen Jerome Boateng için nabız yokladığı bilgisine ulaşıldı.

22 Mayıs’ta Augsburg karşısında son kez Bayern forması giyen 32 yaşındaki stoperin boşta olması nedeniyle Sarı Lacivertliler'in bu transferde avantajlı olabileceği belirtildi.

Fanatik'in haberine göre; Başkan Ali Koç'un, kadrosuna katmayı planladığı 5 oyuncudan birinin de Boateng olabileceği bildirildi.

Bild yazmıştı



Boateng'in, Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulurken, Alman basını önceki gün flaş bir iddia ortaya atmıştı. Bild gazetesi, Sarı Lacivertli ekibin yıldızı Mesut Özil'in, milli takımdan arkadaşı olan Boateng ile temas kuracağı ve kulübe getirmek için ikna turlarına başlayacağı belirtilmişti. Bu arada 32 yaşındaki yıldız için Lazio ve Monaco'nun da girişimlerde bulunacağı bilgisine ulaşıldı.

Kupa koleksiyoneri



10 yıldır aralıksız olarak Bayern Münih forması giyen Jerome Boateng adeta bir kupa koleksiyoneri... Alman stoper, gençlik kupaları dışında kariyerinde tam 27 kupa kazanırken, 2016 yılında da savunmacı olmasına rağmen ülkesinde yılın futbolcusu seçilmeyi başardı.