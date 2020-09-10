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Haber Giriş: 10.09.2020 - 10:22 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Sebastian Vettel resmen Aston Martin'de!

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Son Dakika | Sebastian Vettel resmen Aston Martin'de!
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Sebastian Vettel, 2021'den itibaren Aston Martin'de yarışacak. Tecrübeli pilot, "Geleceğimle ilgili bu heyecanlı haberleri paylaştığım için çok mutluyum. 2021 yılında Aston Martin pilotu olacağımı gururla söyleyebilirim." dedi.

Formula 1'de sezon sonu Ferrari'den ayrılacak olan Sebastian Vettel, yeni takımını açıkladı.

Tecrübeli pilot, gelecek sezondan itibaren Aston Martin adıyla yarışacak Racing Point adına yarışacağını resmen duyurdu.

Yeni takımını bizzat açıklayan Vettel, “Geleceğimle ilgili bu heyecanlı haberleri paylaştığım için çok mutluyum. 2021 yılında Aston Martin pilotu olacağımı gururla söyleyebilirim." dedi.

SERGIO PEREZ DÜN AYRILDI

Formula 1 takımlarından Racing Point'in Meksikalı pilotu Sergio Perez, sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurmuştu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan 30 yaşındaki pilot, "Hayatta her şeyin bir başlangıcı ve sonu var. 7 yıldır takımla olan serüvenim bu sezon bitince sona eriyor." ifadelerini kullandı.

 

Son Dakika | Sebastian Vettel resmen Aston Martinde

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