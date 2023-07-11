Son dakika: Sebastian Szymanski, Fenerbahçe'ye hem sahada hem kasada kazandıracak! Transferin maliyeti belli oldu

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Arda Güler’in dünya devi Real Madrid’e transfer olmasından sonra 10 numara arayışına giren Fenerbahçe Sebastian Szymanski’yi 4 yıllığına renklerine bağladı.

Arda Güler’e hem futbol stili hem de tip olarak büyük benzerliği olan, geçtiğimiz sezonu kiralık geçirdiği Hollanda ekibi Feyenoord’da şampiyonluk yaşayan Dinamo Moskova’nın 10 numarası artık sarı lacivertli formayı giyecek.

Gerektiğinde 8 numara ve sağ kanatta oynayabilen sol ayaklı Polonyalı futbolcu etkili şutları ile dikkat çekiyor. Sebastian Szymanski ofansif oyunda hücum gücünü artırıcı stili ve etkili gol vuruşları ile de öne çıkıyor.

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Kanarya bu transfer için kulübü Dinamo Moskova ile 11 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağlanırken sözleşmede 4 milyon Euro’luk bonus maddesi de bulunuyor.

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Fenerbahçe, 4 yıllık anlaşmaya vardığı Polonyalı 24 yaşındaki futbolcuya da yıllık 2.5 milyon Euro garanti ücret ödeyecek.

Sarı lacivertlilerin yaşı genç ve potansiyeli yüksek Sebastian Szymanski’den beklentisi yüksek. Son yıllarda önemli satış hamlelerine imza atarak kulübe gelir kazandıran Fenerbahçe yönetimi, bu transferi şampiyonluk yolunda hem önemli bir dokunuş, hem de değer artışıyla bir kazan+kazan hamlesi olarak görüyor.

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DİNAMO MOSKOVA 2019 YILINDA 5.5 MİLYON EURO BONSERVİSLE ALDI

Legia Varşova’nın alt yapısından A takıma kadar yükselmeyi başaran Sebastian Szymanski, Polonya temsilcisinde görev yaptığı 3 sezonun 2’sinde lig ve 1 kupa şampiyonluğu yaşadı. Legia’da 86 resmi maçta 11 gol, 13 asistlik performans sergiledikten sonra 2019 yılında 5.5 milyon Euro bonservisle Dinamo Moskova’ya transfer oldu. Ancak öncesinde Dinamo’nun başarısız performansı sonrasında ise Rusya’nın UEFA organizasyonlarına alınmaması nedeniyle özellikle Avrupa sahnesinde beklenen çıkışı yapamadı.

Szymanski’nin F.Bahçe formasıyla kendini göstererek takıma büyük katkı vermesi ve sonraki satışıyla da kulübe önemli gelir getirmesi planlanıyor.

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SZYMANSKi 2022-23’TE FEYENOORD’DA NE YAPTI?

MÜSABAKA MAÇ GOL ASIST

Eredivisie 29 9 4

Avrupa Ligi 9 1 3

Hollanda Kupası 2 - -

TOPLAM 40 10 7

SEBASTiAN SZYMANSKi’NiN KULÜP PERFORMANSI?

KULÜP MAÇ GOL ASIST

Legia Varşova 86 11 13

Dinamo Moskova 86 8 17

Feyenoord 40 10 7

TOPLAM 212 29 37

Szymanski’NiN HOLLANDA LiGi iSTATiSTiKLERi

Maç 29

İlk 11 24

Maç başına dakika 68

Gol 9

Gol Sıklığı 219 dakikada bir

Maç başına gol 0.3

Maç başına şut 2.0

Maç Başına isabetli şut 0.8

Pozisyonu gole çevirme %15

Ceza sahası içinden gol 5/26

Ceza Sahası Dışından Gol 4/33

Kafa Golü 1

Sol Ayak Golü 8

Asist 4

Topla buluşma 41.2

Yaratılan büyük şans 5

Kilit pas 1.7

Maç başına isabetli 18.6 (%77)

Başarılı top sürme 0.5 (%31)

Kazanılan ikili mücadele 3.6 (%44)

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4 KUPA ZAFERi YAŞADI

2022-23 Feyenoord Şampiyonluk

2017-18 L.Varşova Şampiyonluk

2017-18 L.Varşova Polonya Kupası

2016-17 L.Varşova Şampiyonluk