Son dakika | Sean Kilpatrick, TOFAŞ'tan ayrıldı!

TOFAŞ Spor Kulübünden yapılan açıklamada, "2020-2021 sezonu öncesinde kadromuza dahil olan ABD'li oyuncularımızdan Sean Kilpatrick ile karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Sean Kilpatrick'e katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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