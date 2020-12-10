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GeriBasketbol Son dakika | Sean Kilpatrick, TOFAŞ'tan ayrıldı!
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Basketbol
AA
Haber Giriş: 10.12.2020 - 14:30 | Son Güncelleme:

Son dakika | Sean Kilpatrick, TOFAŞ'tan ayrıldı!

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Son dakika | Sean Kilpatrick, TOFAŞ'tan ayrıldı!
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ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, ABD'li oyuncu Sean Kilpatrick ile yollarını ayırdı.

TOFAŞ Spor Kulübünden yapılan açıklamada, "2020-2021 sezonu öncesinde kadromuza dahil olan ABD'li oyuncularımızdan Sean Kilpatrick ile karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Sean Kilpatrick'e katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

 

Son dakika | Sean Kilpatrick, TOFAŞtan ayrıldı

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