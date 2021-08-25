Son Dakika: Schalke'de forma giyen Can Bozdoğan, Beşiktaşlı oluyor - Transfer haberleri

Köln altyapısında yetişerek 2 sezon önce Schalke’ye transfer olan Can Bozdoğan satın alma opsiyonlu 1 yıl kiralanacak.

Merkez orta saha ve sol açık olarak oynayabilen Can her seviyede Almanya altyapı milli takımlarının formalarını da giydi.

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