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GeriFutbol Son Dakika: Schalke'de forma giyen Can Bozdoğan, Beşiktaşlı oluyor - Transfer haberleri
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Futbol
Haber Giriş: 25.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Schalke'de forma giyen Can Bozdoğan, Beşiktaşlı oluyor - Transfer haberleri

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Son Dakika: Schalke'de forma giyen Can Bozdoğan, Beşiktaşlı oluyor - Transfer haberleri

Beşiktaş, Schalke’den Can Bozdoğan’ı kiralıyor. Prensip anlaşmasına varılırken, 20 yaşındaki oyuncu İstanbul’a gelip sağlık kontrolünden geçecek.

Köln altyapısında yetişerek 2 sezon önce Schalke’ye transfer olan Can Bozdoğan satın alma opsiyonlu 1 yıl kiralanacak.

Merkez orta saha ve sol açık olarak oynayabilen Can her seviyede Almanya altyapı milli takımlarının formalarını da giydi.

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Son Dakika: Schalkede forma giyen Can Bozdoğan, Beşiktaşlı oluyor - Transfer haberleri

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