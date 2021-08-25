Son Dakika: Schalke'de forma giyen Can Bozdoğan, Beşiktaşlı oldu - Transfer haberleri
Son dakika transfer haberi... Beşiktaş, Schalke’den Can Bozdoğan’ı kiraladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki oyuncu İstanbul’a gelip sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzaladı.
Beşiktaş, bonservisi Alman ekibi Schalke 04'te olan genç futbolcu Can Bozdoğan'ı kiralık olarak kadrosuna dahil etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya, orta sahada görev yapan 20 yaşındaki futbolcuyla geçici transfer sözleşmesi imzalandığı belirtilerek, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Can Bozdoğan'a Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' der, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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