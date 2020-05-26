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Futbol
AA
Haber Giriş: 26.05.2020 - 17:29,Son Güncelleme:

Son dakika! Schalke 04'te Suat Serdar şoku! Sezonu kapattı...

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Son dakika! Schalke 04'te Suat Serdar şoku! Sezonu kapattı...
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Almanya Bundesliga ekibi Schalke 04 teknik direktörü David Wagner, Suat Serdar’ın sol diz dış bağların yırtıldığını ve 23 yaşındaki futbolcunun 3-4 ay forma giyemeyeceğini açıkladı.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Schalke 04'te forma giyen Türk asıllı Alman milli futbolcu Suat Serdar’ın dizindeki sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı bildirildi.

Schalke 04'ün teknik direktörü David Wagner düzenlediği basın toplantısında, 23 yaşındaki Suat Serdar’ın sol dizinde dış bağların yırtıldığını belirterek, futbolcunun 3-4 ay forma giyemeyeceğini ifade etti.

Suat Serdar, Schalke 04’ün pazar günü Augsburg’a karşı 3-0 mağlup olduğu maçta sakatlanmıştı.

Başarılı bir sezon geçiren Suat Serdar, bu sezon forma giydiği 20 maçta 7 gol kaydetti.

Son dakika Schalke 04te Suat Serdar şoku Sezonu kapattı...

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