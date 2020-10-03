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Son Dakika | Sarunas Jasikevicius koronavirüse yakalandı!
Euroleague ve İspanya Basketbol Ligi'nin dev kulübü Barcelona'nın Litvanyalı başantrenörü Sarunas Jasikevidcius'un koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Barcelona'dan yapılan açıklamada başantrenör Sarunas Jasikevicius ve yardımcısı Darius Maskoliunas'ın koronavirüse yakalandıkları belirtildi. Açıklamada iki ismin de sağlık durumlarının iyi olduğu ve evlerinde karantinada oldukları ifade edildi.
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