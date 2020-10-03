Son Dakika | Sarunas Jasikevicius koronavirüse yakalandı!

Barcelona'dan yapılan açıklamada başantrenör Sarunas Jasikevicius ve yardımcısı Darius Maskoliunas'ın koronavirüse yakalandıkları belirtildi. Açıklamada iki ismin de sağlık durumlarının iyi olduğu ve evlerinde karantinada oldukları ifade edildi.

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