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Voleybol
AA
Haber Giriş: 03.09.2020 - 00:51 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Sarıyer Belediyespor Voleybol Takımı'nda 8 oyuncunun corona virüsü(koronavirüs) testi pozitif çıktı

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Son Dakika | Sarıyer Belediyespor Voleybol Takımı'nda 8 oyuncunun corona virüsü(koronavirüs) testi pozitif çıktı
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Voleybol Sultanlar Ligi ekiplerinden Sarıyer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nda yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 8 oyuncunun testi pozitif çıktı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "TVF Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Sarıyer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'mızın oyuncularına ve teknik ekibine düzenli olarak yapılan ve bu zamana kadar negatif çıkan Kovid-19 testi dün tekrar yapılmış ve 8 oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır." denildi.

Oyuncuların karantinaya alındığının vurgulandığı açıklamada tedavilerin başladığı belirtilerek, "Antrenmanlara ara verilmiş olup oyuncularımızın sağlık durumlarıyla ilgili gelişme yakından takip edilmektedir." ifadesi kullanıldı

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