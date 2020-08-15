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Haber Giriş: 15.08.2020 - 12:14,Son Güncelleme:

Son Dakika | Samsunspor'da koronavirüs vakası! Hazırlık maçı iptal edildi...

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Son Dakika | Samsunspor'da koronavirüs vakası! Hazırlık maçı iptal edildi...
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TFF 1. Lig ekibi Samsunspor, Kocaelispor ile oynanacak hazırlık maçı öncesi yapılan koronavirüs testleri sonucu 1 futbolcuda pozitif vakaya rastlandığını ve hazırlık maçının iptal edildiğini açıkladı.

Samsunspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Bugün oynayacağımız hazırlık maçı öncesi dün takım oyuncularımıza, teknik heyetimize, sağlık ve destek kadrolarımızdaki çalışanlarımız için Bolu Sağlık Müdürlüğü sağlık ekipleri tarafından yapılan Kovid-19 PCR testleri sonrası bir oyuncumuzun sonuçlarının pozitif çıkması sonucu bugün saat 17.00’de Bolu Koru Otel antrenman sahasında TFF 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor ile oynayacağımız hazırlık maçı iptal edilmiştir.

Son Dakika | Samsunsporda koronavirüs vakası Hazırlık maçı iptal edildi...

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