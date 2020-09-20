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Futbol
AA
Haber Giriş: 20.09.2020 - 15:51 | Son Güncelleme:

Son dakika | Samsunspor'da koronavirüs vakası! 1 futbolcu...

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Son dakika | Samsunspor'da koronavirüs vakası! 1 futbolcu...
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TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, yarın Ümraniyespor ile oynayacakları maç öncesinde tüm futbolcuların Kovid-19 testi yaptırdığı belirtildi.

Yapılan tetkikler sonucunda bir futbolcunun testinin pozitif çıktığı, futbolcunun sağlık durumun iyi olduğu, evinde izolasyon ve tedavi sürecine başlandığı kaydedildi.

 

Son dakika | Samsunsporda koronavirüs vakası 1 futbolcu...

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