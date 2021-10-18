Son Dakika: Samsunspor Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı

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TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdığını açıkladı.



Resmi siteden yapılan duyuruda, "Kulübümüz Futbol Takımı Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Mehmet Altıparmak ve ekibine bugüne kadar Samsunspor'a sunduğu katkı ve hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.

Bu hafta Menemenspor'a 3-2 kaybeden Samsunspor, ligde 11 puanla 8. sırada yer alıyor.