Son dakika: Samsunspor - İstanbulspor maçı yarıda kaldı

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Süper Lig’in 4’üncü haftasında Samsunspor ile İstanbulspor arasındaki maça sağanak engel oldu.



Süper Lig’in 4’üncü haftasında Samsunspor, sahasında İstanbulspor’u konuk etti.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda saat 19:15’te başlayan maç, sağanak yağış engeline takıldı.

Karşılaşma sağanak yağışın şiddeteini artırmasıyla 12’nci dakikada durdu. Saha zeminin su ile kaplı olması üzerine hakem Burak Şeker topu bir kaç kez havaya attı.

Top yerde sekmeyince iki takım teknik direktörü ile görüştü. İki takım futbolcuları ve hakemler soyunma odasına giderken saha temizleme işlemleri başlatıldı.

MAÇ ERTELENDİ

Yağışın devam ettiği Samsun’da mücadeleye devam edilemeyeceğine karar verilirken mücadele ileri bir tarihe ertelendi.

Stattan yapılan anonsta maçın Türkiye Futbol Federasyonu’nun belirleyeceği başka bir tarihte oynanacağı açıklandı.

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