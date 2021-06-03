Son Dakika: Samsunspor Erald Çinari'yi transfer etti - Erald Çinari kimdir?
TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor, Arnavutluk ekibi FK Partizani forması giyen 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Erald Çinari ile 3+1 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu.
Samsunspor, Arnavutluk ekibi FK Partizani forması giyen 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Erald Çinari ile 3+1 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.
Yapılan duyuruda, "Kulübümüz, Arnavutluk Süper Ligi'nde FK Partizani forması giyen 24 yaşındaki Erald Çinari ile 3+1 yıllık prensip anlaşmasına varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri yer aldı.
Erald Çinari, geçen sezon ülkesinde oynadığı 23 maçta 8 gol, 5 asist yapmıştı.