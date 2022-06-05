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Son dakika: Samsunspor efsanesi Celil Sağır kalp krizi geçirdi! Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamıştı...

#Celil Sağır#Samsunspor#Fenerbahçe
Son dakika: Samsunspor efsanesi Celil Sağır kalp krizi geçirdi Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamıştı...

Samsunspor'un unutulmaz futbolcularından olan, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen ve şampiyonluk yaşayan eski futbolcu Celil Sağır (48) kalp krizi geçirdi.

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Samsunspor'un efsane futbolcularından olan, 2001/02 sezonunda Fenerbahçe'nin şampiyonluk kadrosunda olan eski milli futbolcu Celil Sağır (48) kalp krizi geçirdi.

Samsunspor'dan yapılan açıklamada "Kulüp tarihimizin en önemli futbolcularından Celil Sağır'ın kalp krizi geçirdiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Celil Sağır'ın bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyor ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine gelen futbolcu daha sonra anjiyo oldu. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Celil Sağır'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Celil Sağır'ın futbolculuk kariyeri

Futbola Kadıköyspor'da başlayan Celil Sağır 1994 yılında Samsunspor'a transfer oldu, 6 yıl boyunca Karadeniz ekibinde forma giydi. 2000 yazında Fenerbahçe'ye transfer olan Celil, Sarı-lacivertli formayla şampiyonluk yaşadıktan sonra Samsunspor'a geri döndü.

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Efsane olduğu takımda 5 sezon daha forma giyen Celil, 2006 yılında Malatyaspor'a transfer oldu. Yarım sezonluk Malatya döneminin ardından Samsunspor'a geri dönen Sağır, daha sonra yine Malatyaspor ve Çaykur Rizespor formaları giydi. 2010 yılından itibaren 1,5 yıl boyunca kulüpsüz olan Celil Sağır, 2012'nin başında Tekirdağspor'a imza attı, 2013 yazında ise futbolculuk kariyerini noktaladı.

Celil Sağr kariyerinde toplam 363 maça çıkıp 39 gol atıp 39 asist yaptı. 7 kez de milli oldu.

Celil Sağır, 2019 yılına kadar Samsunspor'un futbolcu izleme komitesinde çalışıyordu.

Son dakika: Samsunspor efsanesi Celil Sağır kalp krizi geçirdi Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamıştı...

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#Celil Sağır#Samsunspor#Fenerbahçe

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