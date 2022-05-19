Son dakika: Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Çağdaş Atan için olay sözler

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, geçtiğimiz hafta teknik direktörlük görevi için Çağdaş Atan ile görüşmüştü. Prensipte anlaşmaya varan taraflar, resmi imzalar atılmadan önce sözleşme detayları ve transfer planlamasında anlaşamamış ve masadan kalkmıştı.

Samsunspor'dan yapılan açıklama, "Daha önce prensip anlaşmasına vardığımız sayın Çağdaş Atan ile devam eden görüşmelerimiz neticesinde ortaya çıkan görüş ayrılıkları nedeniyle görüşmelerimiz sonlandırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

ÇAĞDAŞ ATAN'DAN KARŞI AÇIKLAMA: 3 YILLIK PLAN SUNDUK

Teknik direktör Çağdaş Atan da görüşmeyle ilgili detayları aktardı. Samsunspor yönetimine 3 yıllık bir plan sunduklarını ifade eden genç teknik adam, "Samsunspor Yönetim Kurulu ile yaptığımız görüşmelerde, ekibimizle birlikte aklımızdaki futbolu anlatıp, 3 yıllık bir plan sunduk. İkinci sezonda Süper Lig'deki yerimizi sağlamlaştırıp, üçüncü sezon Avrupa kupaları için yarışan bir Samsunspor hayal ettik. Bu hayalin peşinden koşabilmek için, büyük hamleler yerine, küçük eklemelerle 3 sezonda oyunu mükemmelleştirmenin doğru olduğunu anlattık. Kadro yapısı ve çalışma prensipleri detaylarındaki görüşmelerimiz devam ederken, Samsunspor'la aynı sayfada buluşamadık." paylaşımını yaptı.

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BAŞKAN YILDIRIM'DAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Radyo Gol yayınında Çağdaş Atan ile anlaşamamaları hakkında flaş açıklamalarda bulundu:

"Çağdaş Atan'a yeni nesil teknik direktör olduğu için gittik, 37 yaşındaki Yatabare'yi istedi. Yeni dekore ettiğimiz odasını bile beğenmedi. Biz karma bir yapı yapmak istiyoruz. Birçok analistle görüşüyoruz yurtdışından. Yeni bir şey yapmak istiyoruz. Kusura bakmasınlar ama Türk hocaların egoları var."

"Transfer hocaya bırakılmamalı"

"Samsunspor 1. Lig'in Galatasaray'ıdır, Fenerbahçe'sidir. Geçmişte yapılmış yanlışlar var ama bu sene yeni bir yönetim ekibiyle çalışıyoruz. Bu sene bize inansınlar lütfen. Transferi hocaya bırakmak bence olmamalı. Teknik adamlar, menajerlerle beraber kafa kafaya veriyolar ve yanlış durumlar oluşuyor."

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Yeni hoca ne zaman açıklanacak?

"Yeni hocamızı bir hafta içinde açıklayacağız. Yardımcı teknik direktörlük yapmış bir teknik adam."