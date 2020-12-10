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GeriFutbol Son Dakika | Samsunspor 2. Başkanı Mustafa Kemal Erkanat, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
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Haber Giriş: 10.12.2020 - 10:34 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Samsunspor 2. Başkanı Mustafa Kemal Erkanat, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti

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Son Dakika | Samsunspor 2. Başkanı Mustafa Kemal Erkanat, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
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Bir süredir koronavirüs tedavisi gören Samsunspor İkinci Başkanı Mustafa Kemal Erkanat hayatını kaybetti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un ikinci başkanı Mustafa Erkanat, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

MUSTAFA ERKANAT KİMDİR?

Mustafa Erkanat 1962'de Samsun'da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü'nden 1983 yılında mezun oldu. 1984'te Amerika Birleşik Devletleri’ne taşınarak 2005 yılına kadar Foodmaker Inc.'de çeşitli yönetici pozisyonlarında çalıştı.  2005 yılında genel koordinatör olarak YILDIRIM Şirketler Grubuna katıldı. Erkanat, YILDIRIM Şirketler Grubunun İcra İdari Görevlisi olarak görev yapmaktaydı. 

Mustafa Erkanat ayrıca Yılport Samsunspor'da ikinci başkanlık görevini yürütüyordu.

Son Dakika | Samsunspor 2. Başkanı Mustafa Kemal Erkanat, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti

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