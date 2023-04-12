Son Dakika: Samsunspor 11 yıl sonra Süper Lig'de! Eyüpspor kaybedince...

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Eyüpspor'un evinde Gençlerbirliği'ne 2-0 mağlup olmasıyla sezonun bitimine 6 hafta kala Samsunspor, 11 yıl sonra Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.
Samsunspor, kalan 6 haftada ligden çekilen Yeni Malatyaspor ve Adanaspor'la oynayacağı için doğrudan 3 puanı hanesine yazdıracak.
Puan durumu;
1- Samsunspor - 66 puan
2- Eyüpspor - 57 puan
3- Sakaryaspor - 55 puan(-1)
4- Rizespor - 54 puan(-2)
5- Pendikspor - 54 puan(-1)
SAMSUN'DA COŞKULU KUTLAMA
Eyüpspor - Gençlerbirliği maçının tamamlanmasının ardından kırmızı-beyazlı taraftarlar sokaklara dökülerek Süper Lig’e çıkmanın coşkusunu yaşadı. Kırmızı-beyaz bayraklarla, meşalelerle Samsun sokaklarını inleten taraftarlar şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşadı