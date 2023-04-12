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Son Dakika: Samsunspor 11 yıl sonra Süper Lig'de! Eyüpspor kaybedince...

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#Samsunspor#Süper Lig#1. Lig
Son Dakika: Samsunspor 11 yıl sonra Süper Ligde Eyüpspor kaybedince...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2023 22:41

Samsunspor, Eyüpspor’un Gençlerbirliği’ne 2-0 kaybetmesiyle ligin bitimine 6 hafta kala Spor Toto Süper Lig’e yükselmeyi garantiledi.

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Eyüpspor'un evinde Gençlerbirliği'ne 2-0 mağlup olmasıyla sezonun bitimine 6 hafta kala Samsunspor, 11 yıl sonra Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.

Samsunspor, kalan 6 haftada ligden çekilen Yeni Malatyaspor ve Adanaspor'la oynayacağı için doğrudan 3 puanı hanesine yazdıracak.

Puan durumu;

1- Samsunspor - 66 puan
2- Eyüpspor - 57 puan
3- Sakaryaspor - 55 puan(-1)
4- Rizespor - 54 puan(-2)
5- Pendikspor - 54 puan(-1)

SAMSUN'DA COŞKULU KUTLAMA

Eyüpspor - Gençlerbirliği maçının tamamlanmasının ardından kırmızı-beyazlı taraftarlar sokaklara dökülerek Süper Lig’e çıkmanın coşkusunu yaşadı. Kırmızı-beyaz bayraklarla, meşalelerle Samsun sokaklarını inleten taraftarlar şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşadı

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#Samsunspor#Süper Lig#1. Lig

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