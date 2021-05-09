Son Dakika: Şampiyonluk üçlü averaja kalırsa! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray...

Spor Arena Detay - Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında başta Galatasaray - Beşiktaş derbisi olmak üzere birbirinden kritik müsabakalar oynandı. Derbide kazanan Galatasaray olurken, haftanın diğer önemli maçında Fenerbahçe, 1-0 geriye düşmesine rağmen MKE Ankaragücü'nü 2-1 devirdi.

Zirvede tablo böyleyken düşme hattı da kızıştı. Trabzonspor sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalırken, rakiplerine mağlup olan BB Erzurumspor ile Gençlerbirliği, kümede kalma şanslarını zora soktular.

Küme düşme hattını ve UEFA Avrupa Ligi yarışını yakından ilgilendiren maçlarda Trabzonspor, sahasında Antalyaspor'la 2-2 berabere kaldı. Alt sıralarda bulunan iki takımın mücadelesinde ise Kasımpaşa, deplasmanda BB Erzurumspor'u 1-0 yenerek kümede kalma yolunda çok kritik bir 3 puan aldı ve rakibini ateş hattının içinde bıraktı.

SÜPER LİG'DE YENİ PUAN DURUMU

SÜPER LİG'DE 40. HAFTANIN TOPLU SONUÇLARI

Galatasaray 3 - 1 Beşiktaş

MKE Ankaragücü 1-2 Fenerbahçe

Sivasspor 0 - 0 Başakşehir

Trabzonspor 2 - 3 Antalyaspor

Kayserispor 0 - 0 Gaziantep FK

Hatayspor 1 - 0 Denizlispor

Fatih Karagümrük 5 - 1 Gençlerbirliği

Göztepe 0 - 1 Konyaspor

Çaykur Rizespor 0 - 4 Yeni Malatyaspor

BB Erzurumspor 0 - 1 Kasımpaşa

ZİRVE YARIŞINDA KALAN MAÇLAR

Beşiktaş: Fatih Karagümrük, Göztepe(D)

Fenerbahçe: Sivasspor, Kayserispor(D)

Galatasaray: Denizlispor(D), Yeni Malatyaspor

DÜŞME HATTINDA KALAN MAÇLAR

Gençlerbirliği: Göztepe(D), Trabzonspor

BB Erzurumspor: Alanyaspor(D)

Ankaragücü: Kasımpaşa(D), Alanyaspor

Kayserispor: Başakşehir(D), Fenerbahçe

Antalyaspor: Konyaspor

ŞAMPİYONLUK AVERAJ HESABINA KALIRSA NE OLUR?

İkili averajda Beşiktaş, Fenerbahçe'ye üstün

Olası bir puan eşitliğinde ise Beşiktaş, Fenerbahçe'ye karşı üstün. Deplasmanda rakibini 4-3 yenen Sergen Yalçın'ın ekibi evinde de 1-1 berabere kaldı ve rakibine üstünlük kurdu.

İkili averajda Beşiktaş ve Galatasaray eşit

Beşiktaş sezonun ilk yarısında Galatasaray'ı evinde 2-0 yenerken rövanş maçında Galatasaray rakibini 3-1 yendi. Böylece iki takım arasında ikili averaj üstünlüğü kalmadı.

Genel averajda Beşiktaş üstün

Genel averajda lider Beşiktaş üstünlüğünü koruyor. Siyah beyazlılar +45, Galatasaray ise +39 averajda.

Üçlü averajda Fenerbahçe en geride

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ligi aynı puanda bitirmesi durumunda Beşiktaş gol farkıyla zirvede yer alacak. Hem Beşiktaş hem de Galatasaray, üç takım arasında oynanan maçlarda 7'şer puan alırken iki takım da +1 averaj yaptı. Gol sayılarında ise Beşiktaş üstünlük kurdu. Fenerbahçe ise sadece 2 puanla bu tabloda en gerideki takım olarak dikkat çekiyor.

1.Beşiktaş: 4 maç 7 puan +1 averaj (8-7)

2.Galatasaray: 4 maç 7 puan +1 averaj (4-3)

3.Fenerbahçe: 4 maç 2 puan -2 averaj (4-6)

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU TALİMATI ÜÇLÜ AVERAJ İÇİN NE DİYOR?

I. Bu takımların birbirleriyle oynadıkları müsabaka sonuçlarına göre yapılan puan cetveli ile kesin sonuç belirlenir. (Puan cetvelinde eşit puanlı iki veya daha fazla takım arasında oynanan müsabaka sonuçlarına tekrar bakılmaz.)

II. Önce bu puan cetvelinde takımlar arasında puan üstünlüğüne bakılır.

III. Puan cetvelinde puan eşitliği varsa I. bentte belirtilen puan cetvelindeki gol averajına bakılır. (Bu müsabakalarda atılan gollerde eşitlik varsa, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmaz.)

IV. Gol averajı da eşit ise daha fazla gol atan takıma bakılır.

V. Bütün bu şartlara rağmen takımların puanları ile attıkları ve yedikleri gol sayıları eşit ise genel puan cetvelindeki averaja bakılır.

VI. Genel puan cetvelindeki averajlar eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır.

VII. Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır.

VIII. Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde TFF tarafından belirtilen esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak müsabaka(lar) neticesinde kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır.

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