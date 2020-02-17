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GeriFutbol Son Dakika | Şampiyonlar Ligi'ndeki Tottenham - RB Leipzig maçını Cüneyt Çakır yönetecek.
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Futbol
Haber Giriş: 17.02.2020 - 13:09,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Şampiyonlar Ligi'ndeki Tottenham - RB Leipzig maçını Cüneyt Çakır yönetecek.

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Son Dakika | Şampiyonlar Ligi'ndeki Tottenham - RB Leipzig maçını Cüneyt Çakır yönetecek.

FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, UEFA tarafından  Tottenham ile RB Leipzig arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçına atandı.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Tottenham ile RB Leipzig arasında oynanacak mücadelenin hakemi belli oldu.

FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır ekibiyle birlikte bu zorlu maçta görev alacak...

VAR'DA İLK KEZ...

Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Dördüncü hakem Halil Umut Meler, VAR'da ise Mete Kalkavan olacak... 

Böylece Şampiyonlar Ligi'nin bu kademesinde ilk kez bir Türk hakemi, VAR olarak görev alacak.

Son Dakika | Şampiyonlar Ligindeki Tottenham - RB Leipzig maçını Cüneyt Çakır yönetecek.

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