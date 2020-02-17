Son Dakika | Şampiyonlar Ligi'ndeki Tottenham - RB Leipzig maçını Cüneyt Çakır yönetecek.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Tottenham ile RB Leipzig arasında oynanacak mücadelenin hakemi belli oldu.

FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır ekibiyle birlikte bu zorlu maçta görev alacak...

VAR'DA İLK KEZ...

Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Dördüncü hakem Halil Umut Meler, VAR'da ise Mete Kalkavan olacak...

Böylece Şampiyonlar Ligi'nin bu kademesinde ilk kez bir Türk hakemi, VAR olarak görev alacak.





Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!