Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool-Inter maçında korku dolu anlar! Oyun bir anda durdu...

#Liverpool#Inter#Şampiyonlar Ligi
Son Dakika: Şampiyonlar Ligindeki Liverpool-Inter maçında korku dolu anlar Oyun bir anda durdu...

Liverpool ile Inter arasında oynana maçın 26. dakikasında taraftar bir anda fenalaştı. İki takımın sağlık ekipleri tribüne çıkarak ilk müdahaleyi yaptılar.

Haberin Devamı

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool sahasında Inter'i konuk ederken, karşılaşmanın ilk yarısında tribünlerde korku dolu anlar yaşandı.

İtalya'da oynanan ilk maçta İngiliz ekibi, rakibine ciddi bir üstünlük kurmuş ve 75. dakikada Roberto Firmino ve 83. dakikada Mohamed Salah'ın golleriyle sahadan 2-0 galip ayrılarak rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etmişti.

TRİBÜNDE KORKU DOLU ANLAR

Anfield Road'da oynanan rövanş maçına iki takım da temkinli yaklaşırken, dakikalar 26'yı gösterirken tribünlerde taraftarları korkutan bir olay yaşandı.

TARAFTAR FENALAŞTI, SAĞLIK EKİPLERİ TRİBÜNE ÇIKTI

Karşılaşmayı tribünden izleyen bir Liverpool taraftarı, bir anda fenalaştı. Taraftarların durumu fark etmesinin ardından iki takımın sağlık ekipleri olaya müdahale etmek için hemen tribüne yöneldi.

Haberin Devamı

HAKEM OYUNU DURDURDU

Olayı hakemler de fark edince oyunu hemen durdurdular. Polisin olay yerine gelmesiyle sağlık görevlileri fenalaşan taraftara hemen müdahale etti. Sağlık sorunu kontrol altına alındıktan sonra fenalaşan taraftar tribün dışına çıkarıldı.

Liverpool taraftarı da fenalaşan taraftara alkışlarıyla destek verdi.

Hakem Mateu Lahoz, yaklaşık 4 dakika durduğu oyunu yeniden başlattı ve mücadele kaldığı yerden devam etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Liverpool#Inter#Şampiyonlar Ligi

BAKMADAN GEÇME!

Rusya yanlısı Odessa şehri Rus işgaline hazırlanıyor Belediye Başkanı Putinin adamıydı ama...

Rusya yanlısı Odessa şehri Rus işgaline hazırlanıyor! Belediye Başkanı Putin'in adamıydı ama...

#Rusya Ukrayna Savaşı
Ukraynada işgal uzadı, gözler ona çevrildi Hedefteki adam Sergey Şoygu...

Ukrayna'da işgal uzadı, gözler ona çevrildi! Hedefteki adam Sergey Şoygu...

#Rusya Ukrayna Savaşı
İstanbulda kar fırtınası alarmı 1987 Martı gibi olacak mı

İstanbul'da kar fırtınası alarmı! '1987 Mart'ı gibi olacak mı?

#Hava Durumu

BAKMADAN GEÇME!

Rusya yanlısı Odessa şehri Rus işgaline hazırlanıyor Belediye Başkanı Putinin adamıydı ama...

Rusya yanlısı Odessa şehri Rus işgaline hazırlanıyor! Belediye Başkanı Putin'in adamıydı ama...

#Rusya Ukrayna Savaşı
Ukraynada işgal uzadı, gözler ona çevrildi Hedefteki adam Sergey Şoygu...

Ukrayna'da işgal uzadı, gözler ona çevrildi! Hedefteki adam Sergey Şoygu...

#Rusya Ukrayna Savaşı
İstanbulda kar fırtınası alarmı 1987 Martı gibi olacak mı

İstanbul'da kar fırtınası alarmı! '1987 Mart'ı gibi olacak mı?

#Hava Durumu