Son Dakika: Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool-Inter maçında korku dolu anlar! Oyun bir anda durdu...

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Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool sahasında Inter'i konuk ederken, karşılaşmanın ilk yarısında tribünlerde korku dolu anlar yaşandı.

İtalya'da oynanan ilk maçta İngiliz ekibi, rakibine ciddi bir üstünlük kurmuş ve 75. dakikada Roberto Firmino ve 83. dakikada Mohamed Salah'ın golleriyle sahadan 2-0 galip ayrılarak rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etmişti.

TRİBÜNDE KORKU DOLU ANLAR

Anfield Road'da oynanan rövanş maçına iki takım da temkinli yaklaşırken, dakikalar 26'yı gösterirken tribünlerde taraftarları korkutan bir olay yaşandı.

TARAFTAR FENALAŞTI, SAĞLIK EKİPLERİ TRİBÜNE ÇIKTI

Karşılaşmayı tribünden izleyen bir Liverpool taraftarı, bir anda fenalaştı. Taraftarların durumu fark etmesinin ardından iki takımın sağlık ekipleri olaya müdahale etmek için hemen tribüne yöneldi.

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HAKEM OYUNU DURDURDU

Olayı hakemler de fark edince oyunu hemen durdurdular. Polisin olay yerine gelmesiyle sağlık görevlileri fenalaşan taraftara hemen müdahale etti. Sağlık sorunu kontrol altına alındıktan sonra fenalaşan taraftar tribün dışına çıkarıldı.

Liverpool taraftarı da fenalaşan taraftara alkışlarıyla destek verdi.

Hakem Mateu Lahoz, yaklaşık 4 dakika durduğu oyunu yeniden başlattı ve mücadele kaldığı yerden devam etti.