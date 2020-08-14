Son Dakika | Şampiyonlar Ligi'nde gecenin olayı! Julian Nagelsmann ve Diego Simeone...

Spor Arena Dış Haberler | UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde Atletico Madrid'i 2-1 mağlup eden RB Leipzig adını yarı finale yazdırdı.

Alman temsilcisi kulüp tarihinde ilk kez Devler Ligi'nde yarı finale yükselirken teknik direktör Julian Nagelsmann da adını tarihe altın harflerle yazdırmayı başardı.

Kariyerinde ilk defa Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükselen 33 yaşındaki genç teknik adam, Devler Ligi'nde yarı finale yükselmeyi başaran en genç teknik adam olarak tarihe geçti.

Daha önce Didier Deschamps 35 yaşında (2004) Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile finale yükselmişti.

EN ÇOK KAZANAN TEKNİK ADAMI DEVİRDİ

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone futbola başladığında henüz yeni dünyaya gelen Julian Nagelsmann, yıllık kazanç konusunda da Arjantinli teknik adamın bir hayli gerisinde bulunuyor.

YILLIK 2 MİLYON AVRO KAZANIYOR

Yıllık 43.6 milyon avroluk kazancıyla dünyanın en çok kazanan teknik direktörü konumunda bulunan Diego Simeone'yi saf dışı bırakan Julian Nagelsmann'ın maaşı yalnızca 2 milyon avro.

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