Son Dakika: Şampiyonlar Ligi'nde film gibi maç! Eski dosta atılan ilk gol ve eriyen buzlar...

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Spor Arena Detay - UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci hafta maçında Paris Saint Germain sahasında konuk ettiği Manchester City'i 2-0 gibi rahat bir skorla mağlup ederek grupta liderliğe yükseldi.

Fransız temsilcine galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Idrissa Gana Gueye ile 74. dakikada Lionel Messi kaydetti. Parc des Princes'de hesabı açan Lionel Messi'nin şık golü ve asistin geldiği isim geceye damga vurdu.

263 DAKİKA SONRA SİFTAH YAPTI

Lionel Messi ayrıca bu golle Paris Saint Germain kariyerinde 263 dakika süren gol orucunu bozmuş oldu. Başkent temsilcisinde 263 dakika boyunca skor üretemeyen Arjantinli yıldız, daha önce 2005-06 sezonunda 298 dakika, 2019-20 sezonunda ise 288 dakika gol atamamıştı.

KADERİN CİLVESİ...

Yaz transfer döneminde Barcelona'dan sansasyonel şekilde ayrılarak Paris Saint Germain'in yolunu tutan Lionel Messi, yeni takımında ilk golünü eski hocası Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City'e attı. Pep Guardiola ile yakınlığı bilinen Arjantinli oyuncunun ismi Paris Saint Germain'e imza atmadan önce Manchester City ile de anılmış ancak transfer resmiyet kazanmamıştı.

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PEP GUARDIOLA MAÇTAN ÖNCE NE SÖYLEMİŞTİ?

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, Paris Saint Germain maçı öncesinde verdiği demeçte eski öğrencisi Lionel Messi'yi nasıl durduracağını bilmediğini söylemiş ve karşı karşıya gelecek olmaları için "Hayat" yorumunu yapmıştı.

"Dürüst olmak gerekirse onları durdurmak için ne yapmamız gerektiğini bilmiyorum. Çok iyiler. Bu kadar yetenek bir arada ve onları kontrol etmek çok zor. Messi'nin Paris'e transferi herkes için büyük sürprizdi. Şimdi herkes Messi'yi Paris formasıyla görmeyi kabullenmeli. Kısa bir süre önce bile bunu hayal etmek imkansızdı ama oldu. Hayat böyle, neler olacağını asla bilemiyorsun. Önemli olan Messi'nin Paris'te mutlu olması... Messi ile henüz konuşmadım. Bence bir futbolcu sahada konuşur. Benim bir şey eklememe gerek yok. Bir Barcelona taraftarı olarak söylüyorum; onu 16 yıl boyunca bizim formamızla görmek çok büyük şanstı. Messi kendini sahada anlatan biri. Başkalarının onu tarif etmesine veya konuşmasına ihtiyacı yok. Olağanüstü bir kariyeri var. Umarım maçta bize karşı forma giyebilir."

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ASİST MBAPPE'DEN GELDİ

Paris Saint Germain formasıyla ilk golünü Manchester City'e atan Lionel Messi'nin asistini yapan ismi Kylian Mbappe olması geceye damga vuran bir başka detay olarak öne çıktı.

Fransız yıldızın, Lionel Messi'nin transferinden rahatsız olduğu ve takımdan ayrılarak Real Madrid'e gitmeyi istediği konuşuluyordu. Saha içindeki pas trafiği ve iletişimsizlikleri de dikkat çeken ikilinin işbirliğinde gelen gol, geceye damga vurdu.

Kronometreler 74'ü gösterdiğinde gelen golün ardından Lionel Messi ve Neymar büyük bir sevinç yaşarken, Arjantinli futbolcu gol sevinci esnasında Kylian Mbappe'yi göstererek takım arkadaşına zeytin dalı uzattı.

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Goldeki asisti sebebiyle Kylian Mbappe'yi saha içinde onore eden Lionel Messi, karşılaşma sonrasında ise soyunma odasından paylaşım yaptı. Söz konusu paylaşımda Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Neymar üçlüsünün yer alması dikkat çekti.