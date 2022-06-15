Son dakika: Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi Dinamo Kiev! Ukrayna'daki maç nerede oynanacak?

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Spor Toto Süper Lig'de sezonu 2. sırada bitiren Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Dinamo Kiev oldu. İlk maç 19-20 Temmuz'da Dinamo Kiev ev sahipliğinde oynanacak. Rövanş maçı ise 26-27 Temmuz'da İstanbul'da oynanacak.

DEPLASMAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Rusya - Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'da ligler yarıda bırakılmış ve son puan tablosu tescil edilmişti. Ligi 2. sırada sürdüren Dinamo Kiev'de bu şekilde Şampiyonlar Ligi biletini almış oldu.

Savaş nedeniyle takımdan ayrılan bir çok futbolcunun olduğu Dinamo Kiev, maçlarını kendi ülkesinde oynayamayacak. Mavi-beyazlı takım ev sahibi olduğu mücadeleleri büyük ihtimalle Polonya'da oynayacak. Mircea Lucescu'nun yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen görevini sürdürdüğü Kiev çoğunlukla Ukraynalı futbolculardan kurulu bir kadro ile mücadele etmesi bekleniyor.

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FENERBAHÇE TURU GEÇERSE MUHTEMEL RAKİPLERİ

Fenerbahçe, Dynamo Kyiv engelini aşması durumunda Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda şu takımlardan biri ile eşleşecek.

AS Monaco

Sturm Graz

Union Saint-Gilloise

"Midtjylland / AEK Larnaca" galibi

FENERBAHÇE'NİN UKRAYNA TAKIMLARINA KARŞI KARNESİ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar Ukrayna takımlarıyla 8 maça çıktı. Sarı-lacivertli takım bu 8 maçt 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 6 gol atıp, 10 gol yedi. Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile Avrupa kupalarında 4 maça çıktı, 2 kez yenildi, iki kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi elemelerinde 30 maça çıkan temsilcimiz, 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.

GALATASARAY VE BORUSSIA DORTMUND'U YENDİLER

Dinamo Kiev, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline dikkat çekmek için ligin tatil edildiği dönemde Galatasaray ve Borussia Dortmund ile özel maçlarda karşı karşıya gelmişti. Hazırlıklarını İstanbul ve Antalya'da yapan Mircea Lucescu'nun ekibi Galatasaray'ı 3-1, Borussia Dortmund'u ise 3-2 mağlup etti.

Opta verilerine göre Fenerbahçe'nin Avrupa kupaları tarihinde mağlup edemediği takımlar arasında Dinamo Kiev'den (2 beraberlik 2 mağlubiyet) daha fazla karşılaştığı tek rakibi Arsenal.

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Fenerbahçe ile Dinamo Kiev, geçen sezonun başında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda hazırlık maçı yapmış ve mücadele 1-1 sona ermişti.

JORGE JESUS'LU BENFICA GEÇEN SEZON MAĞLUP ETMİŞTİ

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus'un geçen sezonki takımı Benfica, Şampiyonlar Ligi gruplarında Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelmişti. Takımlar Ukrayna'da golsüz berabere kalmış, Lizbon'daki maçı ise Jesus'un takımı 2-0 kazanmıştı. Jesus'un Benfica'sı, Barcelona'yı geride bırakarak Bayern Münih'le birlikte gruptan çıkmış, Dinamo Kiev ise grubu son sırada tamamlamıştı.