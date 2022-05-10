Son dakika: Şampiyonlar Ligi'nde devrim! UEFA yeni formatı resmen açıkladı

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UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatını resmen açıkladı. 2024/25 sezonundan itibaren takım sayısı 32'den 36'ya çıkarılıyor. Grup aşamasının oynanış şekli de değişiyor.

2024/25 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi'ne katılacak 36 takımın 32'si ulusal liglerindeki sıralamalara ve o ligin kontenjanına göre belirlenecek.

Kalan 4 takımdan 2'si bir önceki sezonda elde edilen ülke puanının takım sayısına bölünmesiyle ortaya çıkan puana göre ilk iki sıradaki ülkeye gidecek. (Bu sezon uygulansaydı İngiltere ve Hollanda alacaktı). 1 takım "Şampiyonlar Yolu" isimli sistemden gelecek. 1 takım ise ülke puanında 5. sırada yer alan ligin 3. bitiren takımı olacak. Daha önce 5. sıradaki ülkenin, ilk iki takımı direkt gidiyordu.

GRUP FORMATI DEĞİŞTİ: İSVİÇRE SİSTEMİ

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Mevcut sistemde 4 takımlı 8 gruptan yeni sistemde tek gruplu lig sistemine geçiliyor. Bu sisteme 'İsviçre Sistemi' deniyor.

Yeni formatla birlikte her takım 4 iç saha ve 4 dış saha olmak üzere 8 farklı takımla maç yapacak. Şu an yürürlükte olan versiyonda 3 farklı takımla iç/dış toplam 6 maç yapılıyor.

İlk 8 takım doğrudan eleme turlarına yükselirken, 9 ile 24. sıra arasında kalanlar çift maçlı eliminasyon sistemine tabi tutulacak ve bu 16 takımdan 8'i daha eleme turlarına yükselecek.

Toplamda 16 takım, Son 16 turundan itibaren eleme turlarında mücadele edecek.

TÜRK TAKIMLARINI NASIL ETKİLEYECEK?

Süper Lig, gelecek sezon için dahi Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkını kaybetmiş durumda. Şampiyon Trabzonspor play-off turu oynayacak.

2024'25 sezonunda başlayacak yeni formatlı Şampiyonlar Ligi'nde 32'den 36'ya çıkan kontenjandaki 4 ekstra takımın dağıtılma şartları göz önüne alındığında yine ülke puanı yüksek olan ülkelere ekstra bir kontenjan verilme durumu var. 'Şampiyonlar Yolu' isimli tek kontenjanın şartlarına Süper Lig şampiyonunun uyması için yine de ülke puanının artması gerekiyor. Şu anda 11. sıradaki ülkenin şampiyonuna verilen doğrudan katılım hakkı 12. sıradaki ülkeye gelebilir. Türkiye ülke sıralamasında şu anda 20. sırada bulunuyor.

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AVRUPA LİGİ VE KONFERANS LİGİ DE AYNI LİG SİSTEMİNDE OYNANACAK

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi için de 36 takımlı lig sistemi uygulanacak. UEFA Avrupa Ligi'nde Şampiyonlar Ligi gibi 8 farklı maç yapılırken, Konferans Ligi'nde bu sayı 6 maç olarak uygulanacak.