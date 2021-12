Son Dakika: Şampiyonlar Ligi son 16 turu kurası iptal edildi! Görülmemiş hata sonrası kura çekimi tekrar edilecek....

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon kentindeki yapılan kura çekimiyle belirlenmişti.

Ancak kura çekiminde yaşanan Manchester United karışıklığı sonrasında ilk çekilen kura iptal edildi ve kuranın yeniden çekilmesine karar verildi.

UEFA SORUŞTURMA BAŞLATTI

UEFA, Şampiyonlar Ligi son 16 turu kurasında yaşanan Manchester United karışıklığı hakkında soruşturma başlattı.

Yapılan incelemeler neticesinde kura çekiminin TSİ 17.00'da yeniden gerçekleştirilmesine karar verildi.

UEFA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

"Yetkililere hangi takımların birbirleriyle oynamaya uygun olduğunu bildiren harici bir hizmet sağlayıcının yazılımındaki teknik bir sorun nedeniyle, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu kurasında bir hata meydana gelmiştir. Yaşanan bu karışıklık sebebiyle kura çekimi TSİ 17.00'da tekrarlanacaktır."

