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Son Dakika: Şampiyonlar Ligi son 16 turu kurası iptal edildi! Görülmemiş hata sonrası kura çekimi tekrar edilecek....

#Şampiyonlar Ligi#Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi#Aksampromo
Son Dakika: Şampiyonlar Ligi son 16 turu kurası iptal edildi Görülmemiş hata sonrası kura çekimi tekrar edilecek....

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kurası bugün yeniden çekilecek. İlk çekilen kura, yaşanan Manchester United karışıklığı sonrası iptal edildi. UEFA'dan yapılan açıklamada, kura çekiminin TSİ 17.00'da yeniden yapılacağı belirtildi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon kentindeki yapılan kura çekimiyle belirlenmişti.

Ancak kura çekiminde yaşanan Manchester United karışıklığı sonrasında ilk çekilen kura iptal edildi ve kuranın yeniden çekilmesine karar verildi.

UEFA SORUŞTURMA BAŞLATTI

UEFA, Şampiyonlar Ligi son 16 turu kurasında yaşanan Manchester United karışıklığı hakkında soruşturma başlattı.

Yapılan incelemeler neticesinde kura çekiminin TSİ 17.00'da yeniden gerçekleştirilmesine karar verildi.

UEFA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

"Yetkililere hangi takımların birbirleriyle oynamaya uygun olduğunu bildiren harici bir hizmet sağlayıcının yazılımındaki teknik bir sorun nedeniyle, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu kurasında bir hata meydana gelmiştir. Yaşanan bu karışıklık sebebiyle kura çekimi TSİ 17.00'da tekrarlanacaktır."

NE OLMUŞTU?

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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekiminde Villarreal'in eşleşebileceği takımların olduğu kura potuna yanlışlıkla Manchester United eklendi ve rakip olarak da Premier Lig devi çekildi.

Ancak iki takım aynı grupta yer aldıkları için bu kura gerçekleşemedi. Sonrasında pot bir kez daha karıştırıldı ve Villarreal'in rakibi Manchester City oldu.

Bu esnada Atletico Madrid'in rakiplerinin belirleneceği kura potuna Manchester United geri atılamadı ve bu durum neticesinde Atletico Madrid'in çekebileceği rakipler arasında Manchester United yer alamadı.

Potların son haliyle yapılan kura çekiminde Manchester United, Paris Saint Germain ile; Atletico Madrid ise Bayern Münih ile eşleşti.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçları ne zaman?

Son 16 turunda ilk maçlar 15-16 ve 22-23 Şubat, rövanş müsabakaları ise 8-9 Mart ve 15-16 Mart tarihlerinde oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİNDE HANGİ TAKIMLAR SERİ BAŞI OLDU?

SERİ BAŞI: M.City, Liverpool, Ajax, Real Madrid, Bayern Munih, Manchester United, Lille, Juventus

SERİ BAŞI OLMAYAN: PSG, A.Madrid, Sporting, Inter, Benfica, Villarreal, Salzburg, Chelsea

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