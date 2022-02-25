Son Dakika: Şampiyonlar Ligi finalinin adresi değişti! Resmi açıklama...

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UEFA, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle 2022 Şampiyonlar Ligi finalinin St Petersburg’dan alınarak Paris’e verildiğini resmen açıkladı.

Yapılan açıklamada, 28 Mayıs tarihinde oynanacak final müsabakasının Fransa Milli Takımı'nın maçlarını oynadığı Stade de France'a alındığı belirtildi.

UEFA ayrıca aynı toplantıda, UEFA turnuvalarında mücadele eden Rus ve Ukrayna kulüpleri ile milli takımlarının bir sonraki duyuruya kadar iç saha maçlarını tarafsız sahalarda oynamaları gerektiğine karar verdi.