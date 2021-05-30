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GeriFutbol Son dakika: Şampiyonlar Ligi finalinde yıkılan Aguero Barcelona için yola çıkıyor!
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Futbol
Haber Giriş: 30.05.2021 - 11:13 | Son Güncelleme:

Son dakika: Şampiyonlar Ligi finalinde yıkılan Aguero Barcelona için yola çıkıyor!

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Son dakika: Şampiyonlar Ligi finalinde yıkılan Aguero Barcelona için yola çıkıyor!

Şampiyonlar Ligi finalinde Chelsea'ye yenilen Manchester City ile son maçına çıkan Arjantinli golcü Sergio Aguero, bugün Barcelona için yola çıkıyor.

Spor Arena Dış Haber - Manchester City ile son maçını Şampiyonlar Ligi kupasıyla taçlandırmak isteyen ancak başaramayan Aguero, maç sonrası çok üzülmüştü. Takımdan ayrılacağı çok önceden açıklanan Aguero'nun yeni adresi Barcelona olacak.

Aguero, bugün Barselona'ya giderek sağlık kontrolünden geçecek ve son görüşmelerin ardından resmi imzayı atacak.

Son dakika: Şampiyonlar Ligi finalinde yıkılan Aguero Barcelona için yola çıkıyor

Son dakika: Şampiyonlar Ligi finalinde yıkılan Aguero Barcelona için yola çıkıyor

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