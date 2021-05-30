Son dakika: Şampiyonlar Ligi finalinde yıkılan Aguero Barcelona için yola çıkıyor!

Spor Arena Dış Haber - Manchester City ile son maçını Şampiyonlar Ligi kupasıyla taçlandırmak isteyen ancak başaramayan Aguero, maç sonrası çok üzülmüştü. Takımdan ayrılacağı çok önceden açıklanan Aguero'nun yeni adresi Barcelona olacak.

Aguero, bugün Barselona'ya giderek sağlık kontrolünden geçecek ve son görüşmelerin ardından resmi imzayı atacak.

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