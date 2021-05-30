Son dakika: Şampiyonlar Ligi finalinde sakatlanan Kevin De Bruyne'nin burnu kırıldı!

Kevin De Bruyne, sosyal medyadan yaptığı açıklamada; "Şimdi hastaneden çıktım. Burnumda ve sol göz çukurumda kırık var. Kendimi iyi hissediyorum. Maç sonucuyla ilgili çok üzgünüm ama geri döneceğiz." ifadelerini kullandı.

EURO 2020'Yİ KAÇIRABİLİR

Kevin De Bruyne, yüzünde oluşan iki kırık sebebiyle EURO 2020'yi kaçırabilir.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE OYUNDAN ÇIKTI

Müsabakaya 11'de başlayan Belçikalı futbolcu, maçın 57. dakikasında Chelseali Antonio Rüdiger'le çarpışırken oyuna devam edemedi.Müsabakaya 11'de başlayan Belçikalı futbolcu, maçın 57. dakikasında Chelseali Antonio Rüdiger'le çarpışırken oyuna devam edemedi.



Rüdiger'le çarpışmasının ardından bir süre acılar içinde yerde kalan Bruyne'ye ilk müdahele saha içinde yapıldı.



Bir süre yerden kalkamayan Bruyne'nin göz çevresinde şişlik meydana gelirken oyuna devam edemeyeceğinin anlaşılmasının ardından gözyaşlarını tutamadı.



Sakatlık sonrası yerini Gabriel Jesus'a bırakan Kevin De Bruyne hüngür hüngür ağlarken teknik ekipten destek geldi.

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