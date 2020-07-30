Son dakika | Şampiyon hocayla yollar ayrıldı! 24Erzincanspor'da Kemel Kılıç dönemi bitti...
TFF 2. Lig’e yükselen 24Erzincanspor, teknik direktör Mustafa Kemal Kılıç’la yolları ayırdı.
TFF 3'üncü Lig play-off mücadelesi finalinde 68 Aksaray Belediye Spor'u 2-1 yenerek TFF 2. Lig’e yükselen 24Erzincanspor, teknik direktör Kemal Kılıç’la yeniden anlaşma sağlayamadı.
Konuyla ilgili kulüpten şu açıklama yapıldı:
“Teknik direktörümüz Kemal Kılıç ile yapılan görüşmeler sonucunda yeni sezon için anlaşmaya varılamadı. Hocamıza ve ekibine kulübümüze verdikleri emekler ve yaşattıkları şampiyonluk için teşekkür ederiz.”
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