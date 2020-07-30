MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika | Şampiyon hocayla yollar ayrıldı! 24Erzincanspor'da Kemel Kılıç dönemi bitti...
GeriFutbol Son dakika | Şampiyon hocayla yollar ayrıldı! 24Erzincanspor'da Kemel Kılıç dönemi bitti...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
Haber Giriş: 30.07.2020 - 10:55,Son Güncelleme:

Son dakika | Şampiyon hocayla yollar ayrıldı! 24Erzincanspor'da Kemel Kılıç dönemi bitti...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika | Şampiyon hocayla yollar ayrıldı! 24Erzincanspor'da Kemel Kılıç dönemi bitti...
Abone Olgoogle-news

TFF 2. Lig’e yükselen 24Erzincanspor, teknik direktör Mustafa Kemal Kılıç’la yolları ayırdı.

TFF 3'üncü Lig play-off mücadelesi finalinde 68 Aksaray Belediye Spor'u 2-1 yenerek TFF 2. Lig’e yükselen 24Erzincanspor, teknik direktör Kemal Kılıç’la yeniden anlaşma sağlayamadı.

Konuyla ilgili kulüpten şu açıklama yapıldı:

“Teknik direktörümüz Kemal Kılıç ile yapılan görüşmeler sonucunda yeni sezon için anlaşmaya varılamadı. Hocamıza ve ekibine kulübümüze verdikleri emekler ve yaşattıkları şampiyonluk için teşekkür ederiz.”

 

Son dakika | Şampiyon hocayla yollar ayrıldı 24Erzincansporda Kemel Kılıç dönemi bitti...

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle