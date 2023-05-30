Son dakika: Şampiyon Galatasaray'da Okan Buruk'un gözyaşları ve şampiyonluk sonrası ilk sözleri!

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Galatasaray'ın başında şampiyonluk sevinci yaşayan Okan Buruk, yayıncı kuruluşa verdiği flaş röportajda gözyaşlarını tutamadı.

Çok duygusal bir an yaşıyorum. Büyük Galatasaray taraftarına teşekkür ediyoruz. Biz de sahada onlar için savaştık. Çok mutluyuz. Umarım önümüzdeki sezon devamı gelir. Kutlamak Galatasaray taraftarının hakkı. Sezonu derbiyi kazanarak bitireceğiz. Tek hedef bu.

Çok uzun bir yolculuk. Ligin başında kadromuzun tamamlanması, transferler... Yepyeni bir takım yaptık ve belli bir haftadan sonra her yönden geliştik. Çok zor bir sene geçirdik. Dünya Kupası arası, ülkemizin yaşadığı felaket. Hepimizin için büytük üzüntüydü. Oyuncular için de teknik adamlar için de zorlıuydu. İmzayı attığım gün hedef şampiyonluk demiştim. Bu inançla başladık. Galatasaray her seneye şampiyon olmak için başlar. Sonunda da 'Mayıslar bizim' dedik. Mayıs'ın sonunda, 30 Mayıs günü şampiyon olduk. 30 yıl önce yine burada şampiyon olmuştuk, o benim ilk şampiyonluğumdu. Yine 30 Mayıs günü bugün burada Galatasaray'ın başında teknik direktör olarak ilk şampiyonluğumu yaşadım. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Taraftarımızın rolü çok büyük. Düştüğümüzde bile gelip izi desteklediler. Bu sene camiaızın birlikteliğinin şampiyonluğu getirdiğini düşünüyorum. Başkanımız, camiamız, yöneticilerimiz, oyuncularımız... herkes birleşti. Bu pozitif dalgayı yakalamaz çok zor. Bu ene bunu başardık. Payı olan herkese teşekkür ediyorum. Başkanımız hep yanımızdaydı, Erden bey hep yanımızdaydı.

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"FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ İYİ SEZON GEÇİRDİ"

Biz şampiyon olduk ama rakiplerimizin de iyi oyunları vardı. Son yıllardaki en yüksek puan ortalamalarını yakaladılar. Onları da kutlamak istiyorum. Türk futbolunun geleceği için, kalitesi için tüm takımlar olumlu işler yaptı.

Şampiyonluğu aileme hediye etmek istiyorum. Oğlumla birlikte kutladık. Çok zor zamanlardan sonra burada şampiyonluk kutladık. (Gözyaşları)

Galatasaray'a 11 yaşındayken girdim. Başarılar ve üzüntüler yaşadık. Şimdi takımın hocasıyım ve gururluyum. Galatasaray'da futbolcu olan Okan Buruk'a teşekkür ediyorum buradan.

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Önümüzdeki hafta önemli bir derbi oynayacağız, daha sonra aramız olacak ve Şampiyonlar Ligi ön elemesi için hazırlıklara başlayacağız.