Son dakika: Şampiyon Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'dan Sergen Yalçın itirafı

Şampiyon Beşiktaş'ta sezonu 8 gol 17 asistle tamamlayan ve asist kralı olan Rachid Ghezzal ile Valentin Rosier, beIN SPORTS'a konuştu.

Rachid Ghezzal'ın açıklamaları şu şekilde:

"Ben bunu daha önce de söyledim. Sıra dışı bir duygu. Sezona çok kötü başladık ama sonrasında yavaş yavaş puan olarak yükselmeye başladık. Yarışta öyle şeyler oldu ki son maça kadar devam etti. Şampiyonluğun bize yaşattığı keyif bambaşka boyuta çıktı."

"BU KADARINI BEN DE BEKLEMİYORDUM"

"Bu kadar büyük bir etki yapmamı ben de beklemiyordum. Hemen takıma uyum sağladım, takım içindeki özgürlük bana çok iyi hissettirdi. Çok iyi bir uyum sağladık. Saha içinde kendimi iyi ifade edebileceğim bir alan bulunca performansım da üst seviyeye çıktı."

"Bence şampiyon olmamızı sağlayan faktör takımdaşlıktı. İmzayı attığım andan itibaren bunu anlamıştım. Orada bir aile duygusu, kardeşlik duygusu yakaladık. Bu bizim çok işimize yaradı. Zor anlarımızda diğer oyuncular yardımcı oldu."

"BEŞİKTAŞ'TA DEVAM ETMEK İSTERİM"

Beşiktaş'ta devam etme fikrine tamamen pozitifim diyebilirim. Hem benim ve hem de Leicester City'nin Beşiktaş ile anlaşma sağlaması gerekiyor."

"SERGEN HOCA KOŞULLARI ÇOK GÜZEL OLUŞTURDU"

"Rosier ve N'Sakala'yla iyi anlaşıyorum ama Atiba'yı ayırt edemem, Ljajic'i ayırt edemem. Özgürlüğümüzü, özgüvenimizi hissettirmek için hocamız koşulları çok güzel oluşturdu."

"LYON FORMASIYLA GELDİĞİMDE ŞOK OLMUŞTUM"

"Vodafone Park'ta gerçekten muazzam bir futbol tutkusu var. Lyon formasıyla geldiğimde şok olmuştum. Bu sezonun can sıkıcı tek tarafı taraftarsız oynamamızdı Kovid nedeniyle."

ROSIER: KARAGÜMRÜK MAÇINDAN SONRA YIKILDIM

"Gerçekten ilk kez böyle bir duygu yaşıyoruz. İkimiz zaten ilk kez şampiyon oluyoruz. Takımın çoğunluğu da bizim gibi ilk kez yaşıyor. Rüyada gibiyiz. 3 takımın da şansı vardı ve bu yarıştan biz galip çıktık. Zor günler geçirdik ama pes etmedik."

"Karagümrük maçından sonra yıkılmıştım. Sezon boyunca çok büyük mücadele ettik ve elimizden kayıp gidecek diye endişelenmiştim. Sonrasında toparlandık ve konuştuk. Son maçın önemini aramızda konuştuk. Beni orada korkuya sevk eden şey sezon genelinde iyi bir performans gösterdikten sonra elimizden kayıp gitseydi çok kötü olurdu."

"Bana başından beri çok güvendi hocamız, bu çok önemli bir şey. Çok doğru bir iletişimdi. Bana güvendiğini her durumda hissettirdi."

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDECEĞİZ. TAKIMLAR ANLAŞIRSA KALMAK İSTERİM"

Beşiktaş'ta çok mutluyum. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğiz. İki taraf da anlaşırsa burada devam etmek isterim."

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