Son dakika: Şampiyon Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın ve sözleşme açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, şampiyonluk sabahında NTV'ye konuştu.

Biraz yorgunum. Mutluyum, huzurluyum. Biraz yük kalktı omuzlarımdan ama hayat devam ediyor. İki gün sonra kupa finalimiz var. Bunun keyfini 1-2 gün yaşayabileceğiz. Sonrasında sözleşmeler, transferler... Gece uyuyamadım. Sabaha karşı biraz dalmışım ama uyuyamadım.

42 haftalık bir lig geçirdik. Pandemi ortamı, seyirci yok, gelirler düşük. Geldiğimizde ekonomik anlamda büyük sıkıntı vardı. Kolay olmadı ama hedefe kilitlendik. Şampiyonluğu ilk telaffuz eden bendim. Allah da yardım etti, bize nasip etti ve şampiyon olduk. Gece uykusuz kalınca mesajlarıma baktım. 500'ün üstünde mesaj gelmiş. Özet olarak 'hak ettiniz' yazıyordu çoğu mesajda.

"Şampiyon olacağımızı ilk ben söyledim"

Sergen Hoca'ya çok güvendim. Futbolcularımızın da birkaç maç sonra çok pozitif olduklarını ve başarabileceklerini gördüm ve söyledim. Gördükten sonra şampiyon olacağız dedim. Belki biraz erken oldu, haddimi aştım ama duygularım böyleydi. İstediğiniz zaman her şeyi yapmanız daha kolay oluyor. Zor bir süreçti ama beynim vücudumu yönlendirdi. Sakin kalmaya çalıştım. Medyada kırıcı sözler dinledik rakiplerden gelen. Onlara da cevaplar verdik.

"Fatih Hoca centilmen biri, o sözlerim yanlış yerlere çekildi"

Alkış konusu başka bir yere gitmedi, götürüldü. Spor insanının şampiyon olan rakibiyle ilgili yapacağı tek şey alkışlamak. Koskoca Galatasaray camiasını hedef almam mümkün değil. Açıklamamın öncesinde Galatasaray'ın ne kadar iyi bir takım olduğunu söylüyorum. Onları üzmem mümkün değil. Umarım beni anlamışlardır. Fatih Hoca da centilmen biridir. Kötü bir niyetim yoktu, yanlış anlaşılmış veya yanlış anlaşılması için değiştirilmiş.

"Sergen Hoca ile oturup konuşacağız"

Biz seneye de şampiyon olmak istiyoruz. 2-3 ay sonra ne olacağını söylerim. Şu anda söyleyeceğim tek şey elimizdeki arkadaşlar, hocalarım, çalışanlarım dahil hepsiyle yola devam etmek istiyorum. Hepsiyle görüşüp yola devam etmeyi umuyorum. Görüşmelerimizi yapıp bakacağız. Sergen Hoca'nın sözleşmesinin şampiyonlukla ilgisi yok. Sözleşme yapmıştık ve süresi doldu, yeniden oturup görüşeceğiz. Onun istekleri olacaktır. Muhtemelen anlaşacağız. Sergen Hoca'nın takımda kalmasını istiyorum.

"Aboubakar'ın sakatlığı var"

Aboubakar'la ilgili doktor raporumuz var. Doktor oynayabilir dese gelir oynar. Oynayamıyorsa sağlık sebebiyledir. Her 3 günde bir MR'ı çekildi. İyileşmesinin çok yavaş olduğunu gördük. Diğer sakatlanan oyuncular değil de Aboubakar'ın bu kadar konuşulması manidar. Aboubakar'ın sözleşmesiyle ilgili bir talebi yoık. Öyle olsa Sivas maçına çıkmaz. Şansını denemek istedi o maçta ve tekrar sakatlandı. O gün bizi kırmayan futbolcu bugün niye sözleşmeye tenezzül etsin ki. Sakatsa sakattır. Bunun geçeceği gün de MR'ın düzgün çıkacağı gündür.

Taraftara mesaj

Taraftarsız oynamak benim çok canımı yaktı. En çok üzüldüğüm konu bu. Onlar bizi her şeyimiz. Umarım pandemi biter, ölçülü olarak başlayıp seyircili oynamaya başlarız. Beşiktaş seyircisi çok başkadır. Bırakmam Seni kampanyamız devam ediyor. Buna katılım göstermelerini diliyoruz. İş insanları dahil herkesi desteğe davet ediyorum tekrardan. Şampiyonluk bütün camiamıza hayırlı olsun.

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