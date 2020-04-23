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Futbol
Haber Giriş: 23.04.2020 - 21:14,Son Güncelleme:

Son Dakika | Sampdoria'da koronavirüse yakalanan tüm futbolcular iyileşti

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Son Dakika | Sampdoria'da koronavirüse yakalanan tüm futbolcular iyileşti
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Sampdoria, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan futbolcularının tamamının hastalığı atlattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuların son testlerinin negatif çıktığı belirtildi.

İtalyan ekibinde, Manolo Gabbiadini, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby, Jakub Jankto, Fabio Depaoli ve Bartosz Bereszynski'nin testleri pozitif çıkmıştı.

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