Son Dakika: Samet Geyik Fenerbahçe Beko'da

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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, pivot Samet Geyik (2.06,1993) ile bir yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.

Sarı lacivertli kulüp Ahmet Düverioğlu ile yollarını ayırmasıyla birlikte yeni transferini duyurdu. Geçtiğimiz sezon Türk Telekom forması giyen Samet Geyik, Fenerbahçe kadrosuna katıldı.

Sarı lacivertli kulüp de resmi siteden anlaşmayı duyururken Samet'le ilgili bilgilere de yer verdi:

Samet Geyik kimdir?



12 Ocak 1993 tarihinde Manisa’da dünyaya gelen Samet Geyik, basketbol kariyerine 2009-10 sezonunda Bornova Belediye ile başladı. 2010-11’de Tofaş’a transfer olan Samet, 2014-15 sezonunun sonuna dek Bursa temsilcisinin formasını giydi.

2015-16 sezonuna Darüşşafaka ile başlayan ve sezonu Pınar Karşıyaka’da bitiren Samet Geyik, 2016-17 sezonunu ise Anadolu Efes’te geçirdi.

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2017 yılında Beşiktaş'a transfer olan Samet, üç sezon boyunca bu takımın formasını terletti.

2020 yazında Türk Telekom’a transfer olan Samet Geyik, son iki sezonunu başkent temsilcisiyle geçirmişti. Samet, 2021-22 sezonunda EuroCup’ta 15 maçta forma giyerek ortalama 21 dakika sahada kaldı ve 6.9 sayı (%55.9 iki sayı, %33.3 3 sayı, %66.7 serbest atış), 4.5 ribaund, 1.1 asist, 7.2 verimlilik puanı ortalamaları tutturdu. Samet, ING Basketbol Süper Ligi’nde ise 2021-22 sezonunu 26 maçta 7.52 sayı (%46.25 iki sayı, %38.24 üç sayı, %75.61 serbest atış), 4.12 ribaund, 1.04 asist ortalamalarıyla bitirdi.

Samet Geyik, aynı zamanda milli formamızı hem alt yaş gruplarında hem de A Takım seviyesinde birçok kez terletti.

Samet Geyik, her iki uzun pozisyonunda da forma giyebiliyor ve özellikle bu pozisyonlarda yaratabildiği şut tehdidiyle dikkat çekiyor.

Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Samet Geyik’e hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü