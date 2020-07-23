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Futbol
Uğur Yapıcı
Haber Giriş: 23.07.2020 - 15:58,Son Güncelleme:

Son Dakika | Samet Aybaba'dan Hatayspor açıklaması! "Teklif bile yok"

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Son Dakika | Samet Aybaba'dan Hatayspor açıklaması! "Teklif bile yok"
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Mehmet Altıparmak ile yolların ayrılmasının ardından Hatayspor'un başına geçeceği konuşulan Samet Aybaba iddiaları yalanladı.

Spor Arena Özel | Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor'da Mehmet Altıparmak ile yolların ayrılmasından sonra Samet Aybaba ile anlaşıldığı iddia edilmişti.

Konu ile ilgili Spor Arena'dan Uğur Yapıcı'ya konuşan Samet Aybaba, iddiaları yalanladı ve henüz teklif dahi almadığını açıkladı.

Samet Aybaba'nın Hatayspor iddialarına dair açıklaması şu şekilde:

"Onların gönlünden öyle geçiyor olabilir ancak bir teklif veya görüşme bile yok. Anlaşsam çıkar açıklarım."

 

 

 

Son Dakika | Samet Aybabadan Hatayspor açıklaması Teklif bile yok

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