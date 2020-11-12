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Futbol
AA
Haber Giriş: 12.11.2020 - 16:39 | Son Güncelleme:

Son dakika | Samet Aybaba, Kayserispor'la sözleşme imzaladı!

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Son dakika | Samet Aybaba, Kayserispor'la sözleşme imzaladı!
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Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, daha önce anlaşmaya varıldığı duyurulan teknik direktör Samet Aybaba ile sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde başkan Berna Gözbaşı da hazır bulundu.

Kayserispor, Samet Aybabayı açıkladı
Kayserispor, Samet Aybaba'yı açıkladı!

Aybaba, törende kendisini sezon sonuna kadar Kayserispor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

 

Son dakika | Samet Aybaba, Kayserisporla sözleşme imzaladı

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