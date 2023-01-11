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Son Dakika: Samet Akaydin resmen Fenerbahçe'de! Transfer maliyeti...

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#Transfer#Fenerbahçe#Samet Akaydın
Son Dakika: Samet Akaydin resmen Fenerbahçede Transfer maliyeti...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2023 18:28

Fenerbahçe, Adana Demirspor'dan Samet Akaydin'ı 3.5 + 1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

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Fenerbahçe, Adana Demirspor'un savunma oyuncusu Samet Akaydin'ın transferini resmen açıkladı.

Sarı-lacivertliler, Samet ile 3.5 + 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;

3.5+1 yıllığına renklerimize bağlanan Samet Akaydin’a kulübümüze hoş geldin diyor; hedeflerimiz yolunda çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz.

TRANSFERİN MALİYETİ

Sarı-lacivertliler, Adana Demirspor kulübüne toplam transfer bedeli olarak net 3.7 Milyon euro ödeneceğini bildirdi.

'ÇUBUKLUNUN HAKKINI VERMEYE GELDİM'

Samet Akayd'in'ın ilk mesajı ise "Fenerbahçe için savaşmaya, çubuklunun hakkını vermeye geldim. Taraftarlarımız, her zaman sahada savaşan bir Samet görecek. Haydi Fenerbahçe.” oldu.

'JESUS'UN EN ÇOK İSTEDİĞİ TRANSFERDİ'

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ise "Teknik Direktörümüz Jorge Jesus’un Türkiye Ligi’nden en çok istediği transferdi. Samet’i isteyen başka takımlar da vardı. Kendisi de Fenerbahçe’ye gelmek istediğini bize iletti. Nasıl bir karakter transfer ettiğimizi herkes görecek" şeklinde konuştu.

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#Transfer#Fenerbahçe#Samet Akaydın

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