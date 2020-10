Son dakika | Samatta'tan Vedat Muriqi ve gol krallığı sözleri | Fenerbahçe haberleri

İşte Mbwana Samatta'nın açıklamaları...

"Burada olduğum için iyi hissediyorum. Fenerbahçe dünyanın en büyük kulüplerden biri. Beni seçtikleri için çok mutluyum. Fenerbahçe gibi bir takım sizi istediğinde hayır demek çok zordur. Her futbolcunun hayalidir böyle bir kulüpte olmak."

"GOL ATMAK BANA KEYİF VERİYOR"

Doğruyu söylemek gerekirse Vedat Muriqi'i hiç izlemedim, dolayısıyla onun hakkında bir şey diyemem. Hızlı ve çevik bir oyuncu olduğumu söyleyebilirim ama her özelliğimi söylersem rakiplere her şeyimi söylemiş olurum. Arkaya sızmayı seven bir oyuncuyum. Gol atmak bana keyif veriyor. Dolayısıyla her şey hepimizin düşündüğü gibi geçer ve herkesin istediği gibi bir sezon geçiririz.

"GOL KRALLIĞI ÇOK ÖNEMLİ DEĞİL"

Herkesin benden gol atmamı beklediğini biliyorum ama öncelikle takımın başarısı önemli. Takımımız her maçta 3 puan alır, ben gol atmazsam yine de çok mutluyum. Oynadığımız her maçı kazanırsak ben zaten mutlu olurum. Gol krallığı çok önemli değil, takımıma elimden geleni vermek istiyorum.



"ASTON VILLA TECRÜBESİ YAŞADIĞIM İÇİN MUTLUYUM"

Buraya en başta dediğim gibi, Fenerbahçe gibi dünyada bilinen bir kulüpten teklif aldığınızda hayır demek zordur. Fantastik bir taraftarı var. Umarım takımın önemli bir oyuncusu olur ve yardım ederim. Aston Villa'daki performansım için kimseyi suçlayamam.Fenerbahçe gibi büyük bir takıma gelmeden önce yaşamam gereken bir tecrübeydi. Bu duruma pozitif bakıyorum. Belki de Tanrı'nın planı buydu. O tecrübeyi yaşadığım için mutluyum.

ATKINSON CEVABI

Takıma ilk katıldığım andan itibaren güzel bir atmosfer vardı. Hiç kimse takıma yeni katılmış gibi değildi. Adaptasyon için vaktimiz yok, lig başladı ve hepimiz hazır olmak zorundayız. Üzerimde herhangi bir baskı hissetmedim. Atkinson da uzun yıllar oynamış büyük bir oyuncuydu. Onun oynadığı zamanla benimki aynı değil, dolayısıyla farklıyız. Benim amacım burada bulunduğum sürece takıma yardım etmek.

"İYİ BİR İNSAN OLMAYA ÇALIŞIYORUM"

Ben de bir insanım ve müslümanım. Bir insan olarak ihtiyacı olan insanlara yardım etmek gerektiğini biliyorum. Tanrı başarılı olmam için beni seçti diye düşünüyorum. Birçok insan yiyecek yemek bile bulamıyor. Ben iyi bir insan olmaya çalışıyorum. Herkes aynı şartlarda değil, dolayısıyla paylaşabiliriz diye düşünüyorum.

"BİRÇOK İNSAN TANZANYALI OYUNCULARI TANIMIYOR"

"Paylaşmanın önemini biliyorum. Ben de Tanzanya'da küçük bir takımda oynuyordum. Simba diye daha sonra Mozambik'e gitti. Ben de benim gibi imkanları olmayan insanlara yardım etmek istiyorum. Yetenekten ziyade belki de Tanrı beni seçti diye düşünüyorum, benim başarılı olmamı istedi. Benim kadar başarılı başka Tanzanyalı oyuncu yok. Birçok insan Tanzanyalı oyuncuların neler yapabileceğini bilemediği için aslında benim için zorlayıcı durum da bu.

"FUTBOLU SEVEN TANZANYALILARIN HEPSİ ARTIK FENERBAHÇELİ"

Çoğu zaman pozitif olmaya çalışıyorum. Kızdığım zamanlar oluyor tabiki ben de bir insanım. Mutlu ve pozitif olmak zordur ama ben etrafıma negatif enerji vermek istemiyorum. Futbolu seven Tanzanyalıların hepsi Fenerbahçe taraftarı olacak. Çünkü ben onların kaptanıyım. Dolayısıyla Fenerbahçe birçok taraftar kazandı diyebilirim.





