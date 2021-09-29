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Son Dakika: Salzburg - Lille maçında Halil Umut Meler'in kararı Burak Yılmaz'ı çılgına çevirdi! 'Yapma hocam'

#Burak Yılmaz#Halil Umut Meler#Lille

Son dakika haberi... Salzburg ile Lille arasında oynanan Şampiyonlar Ligi G Grubu 2. hafta maçına Halil Umut Meler'i kararı damga vurdu. Lille aleyhine penaltı veren Halil Umut Meler'e uzun süre itiraz eden Burak Yılmaz, kararın değişmemesi sonrası adeta çılgına döndü.

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Spor Arena Detay - Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki ikinci hafta maçında Lille, deplasmanda Salzburg ile karşılaşırken mücadeleye hakem Halil Umut Meler'in verdiği karar damga vurdu.

Karşılaşmanın 30. dakikasında Salzburg'da Adeyemi, Botman'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Lille futbolcuları, pozisyonun penaltı olmadığı ve kendi lehlerine faul verilmesi yönünde itirazlarda bulunurken, VAR hakem Mete Kalkavan pozisyonu izlemesi için Halil Umut Meler'i çağırdı.

Canlı Anlatım: Salzburg Lille Maçı

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Yaklaşık 3 dakika boyunca pozisyonu izleyen hakem Meler, kararını değiştirmedi ve penaltı noktasını gösterdi. Atış kullanılmadan önce başta Burak Yılmaz olmak üzere Lille futbolcuları uzun süre itiraz etse de karar değişmedi.

Salzburg'ta topun başına geçen Adeyemi, 35. dakikada topu ağlarak göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Son Dakika: Salzburg - Lille maçında Halil Umut Melerin kararı Burak Yılmazı çılgına çevirdi Yapma hocam

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POZİSYONU 3 DAKİKA İZLEDİ

Penaltı kararı sonrası VAR'dan gelen uyarıyı dikkate alan Halil Umut Meler, pozisyonu yeniden izledi.

Mete Kalkavan'ın uyarısıyla ekran başına giden hakem Meler'in yaklaşık 3 dakika pozisyonu izlemesi, futbolseverlerin dikkatini çekti.

Son Dakika: Salzburg - Lille maçında Halil Umut Melerin kararı Burak Yılmazı çılgına çevirdi Yapma hocam

HERKES BURAK'A, BURAK HAKEME ANLATTI

Lille futbolcularının Halil Umut Meler'e yaptığı itirazlar sırasında Burak Yılmaz, bir nevi tercüman gibi hareket etti.

Konuk ekibin oyuncuları, aynı dili konuşmaları nedeniyle itirazlarını Burak Yılmaz'a söylediği ve milli futbolcunun da Halil Umut Meler'e anlattığı görüldü. Sonrasında Lille takımı, direkt hakemle konuşarak itirazlarını dile getirdiler.

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BURAK'TAN TÜRKÇE İSYAN: HOCAM YAPMA

Milli futbolcunun verilen karara yaptığı itirazlarda kurduğu Türkçe cümleler kameralara yansıdı.

Burak Yılmaz'ın Halil Umut Meler'e 'Hoca yapma ya' dediği ekranlardan duyulurken, Meler kararında herhangi bir değişikliğe gitmedi.

Son Dakika: Salzburg - Lille maçında Halil Umut Melerin kararı Burak Yılmazı çılgına çevirdi Yapma hocam

BU KEZ BURAK PENALTI YAPTIRDI

Karşılaşmanın ikinci yarısının hemen başında hakem Halil Umut Meler, bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

Salzburg'un kazandığı frikikte Burak Yılmaz, barajdayken topa eliyle müdahale etti. Halil Umut Meler tereddüt etmeden penaltı kararı verdi. Topun başına bir kez daha geçen Adeyemi, 53. dakikada skoru 2-0'a getirdi.

Verilen penaltı kararına Lille'den hiçbir oyuncunun itiraz etmediği görüldü.

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#Burak Yılmaz#Halil Umut Meler#Lille