Son Dakika: Salomon Rondon, Beşiktaş'a gelmeye hazır - Transfer haberleri

Spor Arena - Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Beşiktaş’a menajerler oyuncu önermeye devam ediyor.

Son olarak Çin’de forma giyen Venezuelalı golcü Salomon Rondon’un menajeri gelmek istediklerini iletti.

Siyah beyazlılar ise Diego Costa ve birkaç golcü ile temasta olduklarını belirterek teklifi düşüneceklerini belirtti.

Çin ekibi Dalian Professional ile sözleşmesi ocakta bitecek olan 31 yaşındaki futbolcu geçen sezonun 2. yarısında CSKA Moskova formasıyla 13 maça çıkarken 4 gol attı, 2 de asist yaptı.

Hemen Misli.com'a gel, 7 farklı oyun seçeneğiyle sanal bahis oyna...